Marc Anthony hace historia Carnaval de Las Palmas con un concierto ante 75.000 personas

telecinco.es 04 MAR 2026 - 11:35h.

Canciones como 'Valió la Pena', 'Tu Amor Me Hace Bien' o 'Vivir Mi Vida' resonaron en una fiesta colectiva

El concierto de Marc Antony en el parque Santa Catalina de Las Palmas ha sido uno de esos momentos que quedan grabados a fuego en la memoria colectiva. Ya de por sí, tener a uno de los más grandes artistas de la música en español de las últimas décadas en un evento icónico como el Carnaval de Las Palmas sería suficiente motivo, pero el show ha pasado automáticamente a la historia como uno de los más brillantes de las fiestas por excelencia de nuestras islas.

En mitad de su residencia en Las Vegas, 'Vegas... My Way', en la que va a actuar durante ocho noches en el prestigioso BleauLive durante los meses de febrero y julio y agosto, Marc Anthony visitó Las Palmas para ofrecer un show memorable, en el que repasó lo más brillante de su trayectoria. Canciones como 'Valió la Pena', 'Tu Amor Me Hace Bien' o 'Vivir Mi Vida' resonaron ante 75.000 almas en una fiesta colectiva que celebró la hermandad entre España y Latinoamérica, a través de las Islas Canarias, puente y referencia de lo que nos une a los dos lados del Atlántico.

Este concierto ha supuesto la vuelta de Marc Anthony a España tras sus exitosos shows de 2024 y 2025 en nuestro país. El idilio del gran renovador de la salsa a nivel mundial con España es cada vez más firme, y su participación en el Carnaval de Las Palmas es una muestra más de ello. Como también lo es su última colaboración con Nathy Peluso, 'Como En El Idilio', que se convertirá en uno de los grandes hits del repertorio de la hispanoargentina.

Marc Anthony se va de Las Palmas habiéndose convertido en la sensación del año en la fiesta más grande de la región y dejando el listón muy alto para quien venga detrás. En el futuro, continuar su 'Vegas... My Way' en Nevada y seguir conquistando al público de todo el mundo con su ritmo, su son y su talento.