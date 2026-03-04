Pedro Sánchez recuerda las consecuencias de haber sido "arrastrados" a la guerra en Irak por el "trío de las Azores"

La guerra de EEUU e Israel contra Irán, al minuto| Pedro Sánchez, la posición de España se resume en cuatro palabras: "No a la guerra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido la posición del Ejecutivo ante el conflicto bélico provocado por EE.UU. e Israel contra Irán se resume "en cuatro palabras" con "no a la guerra", el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003. De esta manera, ha respondido el líder español a las amenazas de represalias comerciales de Donald Trump ante la negativa del Gobierno de que usara nuestras bases de Rota y Morón en sus operaciones contra territorio iraní.

Sánchez se ha referido a aquel conflicto "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global" pero que "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", ha sentenciado en su declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa para explicar la situación generada por la escalada bélica a raíz de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán.

El presidente español, además, ha apuntado a la oposición y a todos los que le siguen la corriente a Trump: es "ingenuo" pensar que "practicar seguidismo ciego y servil es liderar". Tanto Abascal, como Alberto Nuñez Feijóo han criticado la decisión del Gobierno por plantar cara al presidente estadounidense y sus designios sobre el papel internacional que le corresponde seguir a España.

Sobre los españoles en Oriente Medio: "Vamos a ayudar a traerles de vuelta a casa"

Sánchez, ha asegurado, este miércoles, que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la guerra en Irán "solo por el miedo a las represalias de alguno". eE presidente del Gobierno ha asegurado que los españoles atrapados en el conflicto en Oriente Medio, sí así lo desean, "pueden tener la certeza de que vamos a ayudarles y de que vamos a traerles de vuelta a casa".

Para ello, ha explicado que el servicio Exterior y el Ejército "están trabajando día y noche" para poner en marcha dispositivos de evacuación para poder repatriar a los ciudadanos españoles que quieran hacerlo. Se trata de operaciones "muy delicadas" porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque la red aeroportuaria en la zona "está gravemente afectada" por los ataques, pero ya se está asistiendo a nuestros nacionales y se les va a ayudar a regresar, ha garantizado.

En la región se encuentran unos 30.000 españoles, entre residentes, turistas y personas que se habían desplazado por motivos laborales y ya ayer regresó a España un primer grupo de ciudadanos y otros están saliendo de la zona por otras vías.

Sánchez promete medidas para empresas y familias ante el impacto económico del conflicto en Irán

Sánchez, ha señalado este martes que el Gobierno está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, trabajadores, empresas y autónomos a mitigar los impactos económicos del conflicto en Irán.

El jefe del Ejecutivo español, en la declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa sobre la situación en Oriente Medio, ha asegurado que, gracias al "dinamismo" de la economía y a la "responsabilidad" de la política fiscal, España cuenta con los recursos necesarios para hacer frente también a esta nueva crisis.

Ha prometido que el Gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y crisis internacionales, porque "tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", ha asegurado.