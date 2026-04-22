La verdadera historia del Moonwalk: un niño de ocho años fue el maestro de Michael Jackson

Un sobrino de Marlon Jackson le descubrió el paso, y Jeffrey Daniels se encargó de ensayarlo

El clan de los Jackson: ¿qué fue de los hermanos del Rey del Pop?

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El 25 de marzo de 1983, en el Pasadena Civic Auditorium de California, Michael Jackson ‘moonwalkeó’ en público por primera vez, ante una sala llena de grandes nombres del mundo del espectáculo. El resto del país tendría que esperar casi dos meses para verlo, cuando NBC emitió el especial Motown 25: Yesterday, Today, Forever el 16 de mayo de ese año. La emisión fue vista por más de 47 millones de telespectadores. En ese instante, el mundo asumió que el paso era una creación exclusiva del Rey del Pop. Cuatro décadas después, su propio hermano ha tirado por tierra ese mito.

El secreto desvelado por Marlon Jackson

Marlon Jackson, de 68 años, habló recientemente en la emisora de radio WFAN con los presentadores Craig Carton y Chris McMonigle. Estos le preguntaron por su reacción ante aquel histórico momento, ante lo que Marlon recordó que él y sus hermanos Tito, Jackie y Jermaine ya habían visto a Michael practicar el movimiento en los ensayos. Luego llegó una revelación que nadie esperaba.

"Mi sobrino, no por parte de mi familia sino de la de mi esposa, fue la primera persona que le mostró el moonwalk a Michael", dijo, dejando atónitos a los presentadores, añadiendo: "Tenía ocho años". "Me dijo que lo llamaban el backwards slide. Tiempo después Jeffrey Daniel le enseñó a Michael cómo hacer este paso. Lo que hizo Michael fue darle el nombre de moonwalk."

El origen del paso, así pues, no estuvo en un estudio de coreografía ni salió de la mente brillante de un genio solitario. Surgió en un salón de casa, ejecutado espontáneamente por un niño en familia, y Michael, siempre con los ojos abiertos, fue capaz de ver en ese movimiento algo que merecía ser perseguido.

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Jeffrey Daniel: el eslabón perdido entre la calle y la historia

El nombre que Marlon mencionó como clave en el refinamiento del movimiento no es desconocido para los historiadores del pop. Jeffrey Glen Daniel (nacido el 24 de agosto de 1955) es bailarín, cantante, compositor y coreógrafo estadounidense, y miembro fundador del grupo de R&B Shalamar. Fue el primero en realizar ‘el backslide’ en la televisión británica durante una actuación del tema "A Night to Remember" de Shalamar en Top of the Pops.

Jeffrey Daniel había estado ejecutando el backslide en Soul Train desde 1979, e introdujo el movimiento al público británico en Top of the Pops en 1982, casi un año antes de la famosa actuación de Michael en el Motown 25.

El encuentro entre ambos no fue casualidad. En 1980, Jackson fue a ver la actuación de Shalamar en Disneyland. "Trajo a la pequeña Janet Jackson y se quedaron en el lateral mirando cómo bailábamos. Luego me pidió que le enseñara a bailar", recordó Daniel.

Las lecciones comenzaron en 1981, en privado, uno a uno, en la casa del astro. "Las primeras cuatro o cinco veces que fui a su casa, solo para darle clases de baile, estaba a solas con Michael Jackson... Me pellizcaba cuando era la hora de marcharme y caminaba hacia mi coche diciéndome: 'Estaba con Michael Jackson, estaba con Michael Jackson'. Costó un tiempo asimilarlo, porque él era tan esquivo, tan lejano. Solo lo habías visto en televisión." La colaboración entre ambos se extendería veinte años. Daniel co-coreografió los videoclips de "Smooth Criminal" y "Bad" y acompañó a Michael Jackson en algunos de sus proyectos más ambiciosos.

Un apellido, una diferencia crucial

El proceso de aprendizaje no fue sencillo. Derek "Cooley" Jaxson, bailarín que también participó en la enseñanza, recordó que el mánager de Michael Jackson le contactó tras ver la destreza de su grupo en televisión. "Jackson quería aprender el backslide", explicó. "Él decía 'No puedo sentirlo', buscaba la sensación exacta de moverse hacia adelante y retroceder al mismo tiempo. Cuando finalmente lo sintió, lo llevó al escenario de Motown 25."

Jaxson también precisó la diferencia técnica que el nombre ‘moonwalk’ encierra: "El backslide es un deslizamiento hacia atrás que crea la ilusión de caminar hacia adelante; el moonwalk es una versión circular que parece como si flotaras en el aire." Según Jaxson, la denominación ‘moonwalk’ fue una innovación de Michael, quien transformó la base del movimiento en una marca personal.

El momento en que todo cristalizó ante el mundo duró apenas un instante. Contrariamente a la creencia popular, el moonwalk de Michael Jackson duró solo dos segundos y medio, pero el grito de sorpresa y la reacción del público fueron suficientes para demostrar que era algo extraordinario.

En definitiva, este paso de baile legendario tiene mucho más detrás de lo que se podría pensar. En realidad es el resultado de un niño anónimo que jugaba en casa, un bailarín que innovaba en la televisión afroamericana, horas de práctica en una cocina de California y la voluntad de un artista de transformar lo prestado en algo inmortal.