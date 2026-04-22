Madrid se convierte en la capital de 'Star Wars': la exposición definitiva con más de 700 piezas exclusivas

Redacción Uppers 22 ABR 2026 - 13:57h.

La exposición inmersiva 'El Imperio Fan Contraataca' aglutina recreaciones, vestuario original y objetos de coleccionista

Sigo siendo un fan a los 50: "Me gustaría tener más tiempo para disfrutar de esta pasión"

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Si creciste soñando con una galaxia muy, muy lejana, estás de enhorabuena. Son buenos tiempos para los fans de 'Star Wars'. Después de siete años sin lanzamientos para la gran pantalla de la saga galáctica, el próximo 21 de mayo llegará a los cines una nueva entrega, 'The Mandalorian and Grogu'. Pero antes de eso, Madrid se convertirá en la capital oficiosa de la república galáctica al albergar desde el 6 de mayo y hasta el 5 de julio 'El Imperio Fan Contraataca', una exposición que reúne más de 700 piezas originales y recreaciones a tamaño real procedentes de una de las colecciones privadas más importantes del mundo.

La propuesta llega al Espacio Delicias con la promesa de convertirse en uno de los grandes reclamos culturales de la temporada, tras su paso por ciudades internacionales como Londres, Los Ángeles, París o Nueva York. Lo que se ofrece es un recorrido inmersivo por el imaginario galáctico que ha marcado a generaciones desde que la primera cinta se estrenó en 1977. El visitante podrá encontrar desde recreaciones a gran tamaño de escenas icónicas al vestuario original utilizado en las películas, pasando por dioramas minuciosamente elaborados y una amplia selección de figuras, muchas de ellas consideradas auténticas piezas de coleccionista.

Una experiencia interactiva

Entre los espacios más llamativos figuran las secciones dedicadas a figuras icónicas como Darth Vader, los Stormtroopers o Boba Fett, sin olvidar personajes más recientes como el propio Grogu y los mandalorianos. Uno de los elementos diferenciales de 'El Imperio Fan Contraataca' con respecto a otras exposiciones es su componente interactivo, ya que varias zonas están habilitadas para vivir la experiencia en primera persona. Así, se incluyen fondos temáticos para fotografías ambientadas en la saga, una zona donde poner a prueba habilidades como Jedi y áreas en las que observar de cerca réplicas de naves icónicas del universo Star Wars.

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Para todos los públicos

La muestra, que combina entretenimiento, divulgación y experiencia sensorial, está dirigida a todos los públicos y tiene una duración aproximada de una hora. Podrá visitarse de miércoles a viernes de 16:00 a 20:00 horas y de sábados y a domingos con pases organizados en dos franjas. Por la mañana, desde las 11:00 horas, siendo el último acceso a las 13:00; y por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas, cuando se realiza el último pase del día. El coste estándar de la entrada será de 13,60 euros por persona.