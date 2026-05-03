Hoy tiene 81 años y ninguna oferta encima de la mesa, pero eso no quita que el actor siga con ganas de hacer cosas nuevas

¿Qué fue de los cuatro actores de 'El Equipo A' tras el éxito de la serie?

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Había una voz en off que abría cada episodio de El Equipo A describiendo a cuatro soldados fugados, condenados por un crimen que no habían cometido. Para quienes crecieron pegados a la televisión durante la década de los 80, esas palabras funcionaban como una llave maestra que abría de golpe el mundo de Hannibal, M.A. Barracus, Murdock y Fénix. Y Fénix era él. Dirk Benedict, nacido el 1 de marzo de 1945 en Helena, Montana, como Dirk Niewoehner. Este actor es conocido principalmente por sus papeles del teniente Starbuck en Battlestar Galactica y del teniente Templeton "Fénix" Peck en El Equipo A.

Hoy tiene 81 años y ninguna oferta encima de la mesa, y por ello, acaba de conceder una entrevista a Geeks of Doom que, como siempre, no deja espacio a la ambigüedad.

El sueño de seguir actuando y el problema que lo impide

"No guardo ningún secreto. Me encantaría volver a actuar, me encantaría tener un papel en una película, un buen papel en una película, como el de un viejo cascarrabias." Así de directo y así de claro. Pero el deseo choca frontalmente con una realidad que Benedict describe sin rodeos: "Tengo visibilidad, soy más famoso que todos los actores que utilizan aquí en Estados Unidos en la televisión. Siempre utilizan a los mismos cuatro o cinco. Es un club y, para entrar en él, tienes que presentarte, decir lo que hay que decir, acudir a las oficinas adecuadas y, después de un tiempo, te cansas de empezar de cero cada vez."

Y añade algo que desde España puede parecer difícil de entender "El Equipo A no era una serie muy querida en Hollywood. No es una serie que nadie admitiría jamás haber visto, así que el hecho de que yo la protagonizara no significa nada en Hollywood. De hecho, es algo negativo."

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Sin agente, sin ambición de resucitar nada

El actor no solo reconoce que no recibe ofertas, sino que tampoco está haciendo nada para generarlas. "No. No he tenido ninguna oferta. Ya ni siquiera tengo agente, no tengo la ambición de intentar resucitar una carrera, así que no vivo en Los Ángeles, ni en Nueva York, ni en Londres ni en ninguna parte; estoy en el quinto pino y no tengo representación.”

“Probablemente, algunos en Hollywood piensen que estoy muerto, si es que acaso piensan en mí. Tienes que dejarte ver si quieres que la gente te contrate, y yo no lo he hecho. Podría hacerlo ahora que mis hijos ya han crecido, pero es como que 'ya pasé por eso'. Estaría bien ganar algo de dinero."

En esta reflexión encontramos una mezcla de resignación y humor que define a la perfección al hombre tras estos icónicos personajes, a alguien que lleva décadas conviviendo con la paradoja de ser reconocible en cualquier rincón del planeta y al mismo tiempo invisible para el sistema que debería contratarle.

Una carrera que superó las expectativas y un personaje que la eclipsó

Antes de que el mundo lo conociera como Fénix, Dirk Benedict ya había dejado huella en la ciencia ficción. Su papel como el teniente Starbuck en Battlestar Galactica, a mediados de los setenta, le dio una primera dosis de fama que pocos actores consiguen en su primera gran oportunidad. Pero fue en enero de 1983, cuando la NBC emitió el primer episodio de El Equipo A, cuando la popularidad de Benedict se disparó a otro nivel. Lo curioso es que Benedict ni siquiera fue la primera elección para el papel. Tim Dunigan interpretó a Fénix en el episodio piloto, pero los productores decidieron que parecía demasiado joven para resultar convincente como veterano de Vietnam.

La serie estuvo en antena hasta marzo de 1987 y, durante esos cuatro años, el actor se convirtió en uno de los galanes más reconocibles del planeta. Con el final de la serie, la carrera de Benedict tomó el camino que toman muchas carreras de actores ligados a un personaje icónico: intermitente, irregular, con papeles menores que nunca llegaron a igualar el anterior. Hizo un cameo en el remake cinematográfico de 2010 con Liam Neeson de Hannibal y Bradley Cooper haciendo de Fénix.

Joven para siempre en papel, aunque no en la pantalla

El único proyecto nuevo que Benedict tiene actualmente no es una serie ni una película. Es un cómic. "No se puede luchar contra la madre naturaleza, ¡así que eso de 'envejecer con dignidad' ya no se oye! Pero ahora ya no tengo de qué preocuparme, seré joven por siempre en Dirk Benedict in the 25th Century. Seré como el puto Mickey Mouse; no ha cambiado nada desde que yo tenía cinco años, el condenado se ve igual. Todo el mundo tiene envidia de Mickey Mouse, todas esas estrellas de cine, todas las Goldie Hawn y los Michael Douglas... ¡ojalá pudieran lograrlo como Mickey! Así que ahora estoy ahí, en un cómic, joven para siempre."

Mientras tanto, sigue asistiendo a convenciones de fans. En 2026 ha participado en el Retro Expo de Plano, Texas, en marzo, en una reunión de elenco de Battlestar Galactica, y que está programado para el Hall of Heroes Comic Con en Elkhart, Indiana, los días 30 y 31 de mayo. Los fans no le han olvidado. Hollywood, según él mismo, quizás sí.