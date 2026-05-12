Los Beatles tendrán su museo en la azotea en la que tocaron juntos por última vez

Redacción Uppers 12 MAY 2026 - 17:03h.

Los Beatles tendrán otro museo en su honor situado en la azotea donde tocaron todos juntos por última vez

Óscar Avendaño: "Siniestro Total no era una banda de estrellas del rock sino de currantes del rock"

Compartir







Los fans de los Beatles siguen teniendo un sitio muy especial al que acudir cuando quieren sentir esa ilusión que el grupo trasmitía hace unos años. Se trata de la antigua sede de Apple Corps, el lugar donde grabaron su álbum ‘Let It Be’. Muy pronto el público podrá subir a esta azotea como en su día lo hicieron Paul McCartney y John Lennon.

Apple Corps ha anunciado que convertirá este lugar a un museo cuya apertura está prevista para el año que viene. El lugar incluye “siete pisos de material nunca visto” del archivo de la empresa, según anunció la propia empresa en un comunicado, así como una recreación del estudio donde el grupo británico grabo el disco y dará a los fans el acceso a la azotea, que aseguran que no ha cambiado prácticamente desde 1969.

“Hasta las barandillas siguen siendo las mismas”, dijo Tom Greene, director ejecutivo de Apple Corps, en el comunicado. Aunque no es un descubrimiento para los más fans, Holly Tessler, experta en turismo de los Beatles en la Universidad de Liverpool confirmó que ya había muchos grupos de personas que acudían en masa a la empresa, pero solo pasando por fuera y viendo la terraza desde la superficie.

Otros museos de la ciudad

En Reino Unido hay muchos lugares donde los fans pueden sentirse más cerca de los que un día fueron su grupo musical de referencia como los dos museos, uno de ellos en Liverpool, la ciudad natal de los músicos, pero no tienen licencia oficial del grupo. La terraza sería el primer sitio con esta licencia que además de que ellos pisaron ese edificio, conservan el escenario tal y como lo conocieron en su día los músicos.