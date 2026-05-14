Redacción Uppers 14 MAY 2026 - 11:17h.

'Connie' será escrita por la italiana Adriana Trigiani y llegará en otoño de 2027

¿Por qué nunca se hizo 'El Padrino IV' aunque parecía que sí?

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Cuando Mario Puzo publicó 'El padrino' en 1969, seguramente intuía que había escrito un best seller poderoso, pero difícilmente podía prever que acababa de alumbrar uno de los grandes mitos narrativos del siglo XX. Tres años después, Francis Ford Coppola convirtió aquella historia de familia, sangre, ambición y destino en una de las grandes obras maestras del cine.

Han pasado casi seis décadas y el universo Corleone vuelve a expandirse. La escritora Adriana Trigiani ha sido elegida por los herederos de Puzo para escribir 'Connie', una nueva novela oficial que llegará en otoño de 2027 y que, por primera vez, pondrá el foco en la hija de Don Vito, Connie Corleone, el personaje interpretado en el cine por Talia Shire. Será la primera incursión femenina en una saga tradicionalmente narrada desde el poder masculino. Y ahí reside su atractivo.

La evolución más interesante

En la trilogía cinematográfica, Connie experimenta una de las evoluciones más interesantes de la saga. Durante años fue un personaje lateral. La hija protegida, la hermana incómoda, la esposa maltratada. Sin embargo, ya en el último capítulo se intuía a una mujer endurecida por la experiencia y perfectamente integrada en las lógicas del clan.

"Connie es una novela sobre cómo una mujer lucha por abrirse camino en un mundo que ya ha decidido quién es, qué representa y cómo debe ser tratada. Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo hicieron bajo su propio riesgo. Lo mismo ocurrirá con Connie Corleone", explica Trigiani, quien confiesa que llevaba tiempo fascinada por ese ángulo invisible del relato.

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Según ha trascendido, fue el propio entorno de Puzo quien la buscó tras leer un ensayo suyo sobre las mujeres ausentes de la historia Corleone. Y la idea de revisitar el mito desde los ojos de quien siempre observó desde la sombra terminó convenciendo.

Una familia literaria con continuadores

Aunque para muchos el universo de 'El padrino' quedó sellado con las películas, lo cierto es que la saga literaria ha seguido creciendo tras la muerte de Puzo en 1999. El propio autor amplió el territorio Corleone en 1984 con 'El siciliano', una novela tangencial ambientada en Sicilia que incluía una aparición estratégica de Michael Corleone. No era exactamente una secuela, sino una expansión lateral del mapa moral y criminal que había creado.

Después llegaron las continuaciones autorizadas por sus herederos. En 2004, Mark Winegardner publicó ‘El regreso del Padrino', que retomaba los huecos narrativos entre la primera y la segunda película. Dos años más tarde firmó 'La venganza del Padrino', una continuación directa de la historia de Michael.

Ambas novelas dividieron a los puristas, como suele ocurrir cuando se toca una reliquia cultural, pero fueron celebradas por muchos lectores por su ambición de respetar el tono original sin caer en la simple imitación.

En 2012 llegó 'La familia Corleone', escrita por Ed Falco y concebida como precuela. Situada en los años treinta, mostraba el ascenso de Vito y los primeros pasos de Sonny, Fredo y Michael en la órbita familiar. Fue, hasta ahora, la última visita oficial al clan.

Lo cierto es que cada regreso a los Corleone tiene algo de invocación. Como si el lector volviera a cruzar el umbral de aquella casa oscura donde siempre suena una celebración familiar y donde, en algún despacho interior, alguien está tomando decisiones que cambiarán destinos. 'Connie' viene a abrir una puerta nueva dentro de un mito que parecía agotado y que, sin embargo, sigue respirando.