Redacción Uppers 20 MAY 2026 - 19:52h.

Camela ha querido rendirle un homenaje a sus inicios distribuyendo en gasolineras copias en formato casete de su último sencillo, 'Tu mirada'

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Mientras dan los últimos retoques a su nuevo álbum, que verá la luz a finales de año, Camela ha querido rendirle un homenaje a sus inicios distribuyendo en gasolineras copias en formato casete de su último sencillo, 'Tu mirada', tal y como se inició su fenómeno hace más de 30 años a espaldas de la gran industria.

"Estamos muy contentos porque nos ha traído muchos recuerdos de cuando empezamos", han confirmado a EFE sus dos integrantes, María Ángeles Muñoz y Dioni Martín, que reconocen que antes de que sus ventas en ese formato fueran registradas oficialmente pudieron haber despachado "millones" de copias.

Nostálgicos del proceso de meter una casete en su reproductor, cuentan que han notado cómo ha cambiado el proceso de escuchar música en los tiempos de Spotify. "Nos ha pillado toda la transición desde el casete al CD, luego el pirateo, así que nos hemos tenido que ir adaptando", apuntan estos supervivientes de la música.

Las palabras de la banda

"Lo difícil además es mantenerse", señalan en estos tiempos de miles de lanzamientos digitales ('Tu mirada' verá la luz en este formato el próximo 22 de mayo) en los que tampoco les va mal. "Por lo menos de momento en Warner están contentos con nosotros y no nos han echado, o sea que aún seremos aceptables", bromea Martín.

No todo en la época del casete fue idílico. Cuando firmaron con su primer sello, Producciones AR, Ángeles y Dioni recibían solo el 1 % de 'royalties' y lo que les correspondía de las actuaciones, tal y como contaron en su biografía oficial.

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"Éramos chicos de barrio que realmente hacíamos esto por 'hobby' y no sabíamos que las maquetas las podíamos llevar a una compañía discográfica. Simplemente nosotros las distribuíamos por mercadillos y entre familiares y amigos. Este (Alfonso del Corral, su exrepresentante) nos llamó y ya teníamos el contrato en la mesa para firmarlo", cuentan sobre su inexperiencia en aquellos años.

Fueron número uno superando a las 'Spice Girls'

Antes de rivalizar con La Oreja de Van Gogh por ser a principios de siglo el grupo español de más éxito del momento, llegaron incluso a arrebatarle una semana el número uno en España a las Spice Girls, proeza que el quinteto británico consiguió en el resto del continente.

"En parte me da pena porque por nuestra culpa no fueron número 1 en toda Europa", confiesa Muñoz, que recuerda que este hecho llamó tanto la atención de la discográfica de las chicas picantes que preguntaron "quién era Camela". "Y nuestra compañía les envió un montón de casetes nuestras", rememora divertida.

Junto con 'Tu mirada', en las últimas semanas también ha visto la luz otro tema nuevo, 'Nunca te he olvidado', ambos con ese sello que les hace tan reconocibles desde su inicial 'Lágrimas de amor' (1994), conciliando la rumba y el pop de extrarradio con el tecno y las bases discotequeras.

Como viene siendo habitual en los últimos discos, la mitad del álbum vendrá firmada por Muñoz y la otra mitad por Rubén Martín, el sobrino de aquella e hijo de Dioni. "Él nunca deja de componer y muchas veces le da reparo enseñarme canciones porque a lo mejor las tiene para él", relata entre risas su padre.

Han hecho un cameo para el cine

Para los próximos meses se les acumulan las noticias. Por un lado, desvelan a EFE que ya han hecho un cameo para el cine del que de momento no dan más pistas. Además, se encuentran ya de gira con sus éxitos de siempre y mostrando temas nuevos en citas como la de la plaza de toros de Gijón este viernes, 22 de mayo.

Pero si hay algo que les hace ilusión es la entrega, el 27 de mayo, de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, en una ceremonia presidida por los reyes en Toledo.

"Nos hace ilusión conocer a los reyes, por supuesto, pero este es un pedazo de reconocimiento que te deja con la boca abierta, porque es tan grande que nos hace preguntarnos, ¿pero realmente nos lo merecemos? ¡Si no nos han dado un Grammy nunca!", comenta Muñoz con su habitual humildad.