Todos los Fitos, el corto que presenta a cuatro versiones de Fito Páez

El corto sirve de preámbulo y explicación del nuevo disco del artista, que se estrena este viernes

"Cantar es como robar un banco, sientes como si te descubrieran", afirma Fito Páez

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Cinco minutos y algo más bastan para plantear una de las preguntas más radicales que puede hacerse un artista: ¿qué le dirías al hombre que fue? Fito Páez no se conforma con la pregunta, sino que se atreve a responderla en pantalla, con cuatro versiones de sí mismo sentadas en el mismo salón.

Todos los Fitos es un cortometraje dirigido por José Fogwill, con una duración de un poco más de 5 minutos, que nos muestra la interacción y conversación filosófica entre el Fito del 63, interpretado por Juan Cottet, el de Circo Beat, encarnado por su propia hija Margarita Páez, el del 2014, correspondiente al álbum Rock and Roll Revolution, a cargo de Pablo Sigal, y el actual, interpretado por sí mismo.

El resultado es una pieza que desafía el formato del videoclip sin renunciar a su función de antesala. Con una estética almodovariana y una conceptualidad más propia de Lynch, este corto explica el origen de Shine, el nuevo disco de Páez que ve la luz este viernes y que también da nombre al primer single que acaba de estrenarse.

Un salón en el que el tiempo no existe

En cuanto a lo audiovisual, en una conversación circular, los Fitos mantienen diálogos solapados que presentan el multiverso Páez: en un salón que se adivina de noche, conversan los protagonistas en sillones, mientras la cámara los recorre, uno a uno.

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El lugar donde transcurre todo se presenta minimalista, pero con espacios, fomentando una operación similar a la que sucede en los sueños, donde al existir pocos elementos y son muy específicos, cada uno cobra una gran relevancia, mientras el Fito actual ve pasar todo delante de sus ojos. En este contexto, la cámara, desde el concepto de circularidad, va asfixiando a los Fitos. Los encierra cada vez un poco más, en tanto que el tiempo marca el ritmo de la vida y se rompe la circularidad.

Hay un detalle cinematográfico que ancla todo el corto en una tradición precisa. A modo de reminiscencia al teléfono que Sergio Leone introduce en el comienzo de Érase una vez en América, suena permanentemente un portero eléctrico: ¿Quién llama?

Shine y el accidente que lo originó

El cortometraje no es solo un ejercicio introspectivo. Es también la explicación pública de por qué este disco existe y por qué lleva ese nombre. El álbum encarna el renacer de Fito Páez después del accidente doméstico que sufrió en septiembre del 2024 y que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de nueve costillas, y en la suspensión de todas sus actividades, conciertos y grabaciones.

Esa experiencia límite es el eje narrativo alrededor del cual gira todo el diálogo entre los cuatro Fitos. En la narrativa, el tiempo rompe su linealidad y se vuelve circular, donde el Fito actual se encuentra con todas sus versiones pasadas; enfrentados en un diálogo con retrospectiva, saca conclusiones sobre sí mismo e incluso les relata lo que posiblemente le hubiera gustado escuchar desde joven acerca del futuro.

El Fito del presente, el que vivió el accidente, habla con sus versiones pasadas con una mezcla singular de afecto y franqueza. "A ver, me costó un montón llegar a Shine o a ese momento. Porque ustedes bien saben que uno nunca sabe lo que está haciendo con lo que está haciendo. Y, aparte, tenía que lidiar con todos ustedes, que eran tres hijos de puta", les dice a sus versiones del pasado.

La frase más densa del corto llega cuando Páez habla directamente de la muerte: "Cuando estás a punto de morir, y los tres estuvieron a punto de morir conmigo, el único lugar que te queda es Renacer", relata el Fito actual.

La música como punto de convergencia

Desde el presente, en un acto de autoconocimiento, esa charla entre los Fitos concluye en algo: lo que importa es la música y es lo que los iguala en temporalidad. "Shine, es Circular", dice el Fito actual. "Y la música, es lo que nos trajo hasta acá", les subraya.

Junto a la canción que da nombre al disco, hay otro elemento musical que atraviesa el corto de principio a fin. Otro aspecto musical destacado es 'Hablame', la pieza que atraviesa todo el disco, que además aquí se presenta como un acto de comunicación, de encontrarte con alguien y de comunicarte a través de la palabra o de la música, que el Fito de hoy les termina regalando a los de su pasado.

Shine es el sucesor de Novela (2025). El cortometraje se estrenó solo unos días antes del lanzamiento del álbum este 21 de mayo y funciona como una bisagra. Fito nos convoca a mirarnos a nosotros mismos, para tomar impulso y renacer. También funciona como una reacción y acción. Hacer algo con lo que nos pasa. Y en eso coinciden todos los Fitos.