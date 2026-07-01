La exposición que reinterpreta a los dioses clásicos desde la óptica colorista y salvaje de la Movida

Redacción Uppers 01 JUL 2026 - 12:50h.

La Sala Alcalá 31 dedica 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co.' a algunos de los creadores más fascinantes de los años 80

¿Qué fue La Movida? 16 músicos de los ochenta recuerdan (con dificultad) cómo la vivieron

Compartir







Hubo un tiempo, a principios de los 80, en el que Madrid parecía vivir dentro de una fotografía coloreada a mano. Cualquier esquina podía convertirse en escenario de una performance improvisada. La ciudad despertaba de décadas de grisura con un estallido de creatividad que hoy forma parte de la memoria sentimental de una generación. Aquella energía vuelve ahora a respirarse en 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co.', la gran exposición que la Sala Alcalá 31 dedica a una de las creadoras más fascinantes de la Movida y a una oleada de artistas que reinventó el imaginario cultural patrio.

Quien espere una retrospectiva convencional se llevará una sorpresa. El recorrido propone algo mucho más ambicioso. El comisario Julio Pérez Manzanares plantea una lectura del arte madrileño de aquella década prodigiosa a través del hilo conductor de los mitos clásicos.

Porque mientras España aprendía a convivir con la democracia y Madrid se convertía en punta de lanza cultural del país, muchos artistas miraban hacia Apolo, Venus, Atalanta o las Tres Gracias para hablar, en realidad, del presente. Los dioses antiguos se transformaban en símbolos de una sociedad que quería inventarse de nuevo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ese diálogo entre pasado y futuro la figura de Ouka Leele se establece como eje de toda la exposición. Su trabajo reúne fotografía, pintura, escenografía y una imaginación desbordante que convirtió cada imagen en un universo propio. Sus fotografías coloreadas manualmente dejaron de ser simples retratos para transformarse en escenas oníricas, teatrales y profundamente libres.

El día que Cibeles dejó de ser solo una fuente

La muestra arranca con una imagen que hoy forma parte de la historia del arte español. En 1987, Ouka Leele intervino la fuente de Cibeles con 'Rapelle toi, Bárbara!', una acción artística que recreaba el mito de Hipómenes y Atalanta y que llegó a paralizar el tráfico en pleno centro de Madrid. Aquella intervención sirve como puerta de entrada a un recorrido que explora cómo la mitología clásica se convirtió en un lenguaje sorprendentemente contemporáneo.

La exposición reúne más de un centenar de obras que permiten reencontrarse con algunos de los nombres imprescindibles de aquella explosión creativa.

Están Ceesepe, con su universo heredero del cómic underground y los fanzines; El Hortelano, cuya pintura mezclaba lirismo y referencias románticas; Carlos Franco; Sigfrido Martín Begué; Guillermo Pérez Villalta; Dis Berlin; Pablo Sycet; Costus; Patricia Gadea; Carlos Alcolea; Miluca Sanz o Carlos Forns, entre otros. Cada uno interpreta los mitos desde una sensibilidad distinta, pero todos comparten el deseo de romper con cualquier academicismo.

Si algo deja claro la muestra es que aquella generación nunca entendió la cultura como compartimentos estancos. La fotografía dialogaba con la pintura, el diseño convivía con la ilustración, la música impregnaba las imágenes y el cine aparecía como una influencia constante. La Movida fue precisamente eso. Un inmenso espacio creativo donde todo parecía posible.

Mucho más que nostalgia

Quienes vivieron aquellos años recorrerán la exposición con una sonrisa. Muchos reconocerán imágenes que ocuparon portadas de discos, revistas o carteles que definieron toda una época. Pero la muestra evita caer en la simple nostalgia. Más que reconstruir un tiempo perdido, invita a comprender por qué aquellas obras que hablaban de libertad, identidad y deseo de experimentar siguen resultando tan actuales.

'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co.' puede visitarse desde este jueves 2 de julio al 18 de octubre y la entrada es gratuita. Además de la visita libre, la programación incluye visitas guiadas, encuentros con el comisario y actividades para distintos públicos