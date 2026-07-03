Un holograma permitirá a Elton John, de 79 años, seguir dando conciertos después de su muerte

Redacción Uppers 03 JUL 2026 - 18:53h.

La iniciativa permitirá que el artista, retirado de las giras desde 2023 por el deterioro de su vista, continúe ofreciendo espectáculos inmersivos durante décadas

Elton John: "Ya no tengo próstata, ni cadera derecha, ni rodillas. Pero sigo aquí"

Compartir







El cantante británico Elton John, de 79 años, seguirá actuando en los escenarios incluso después de su muerte gracias a un contrato multimillonario firmado con el Hard Rock Hotel de Las Vegas para protagonizar una conciertos en formato holograma. La iniciativa permitirá que el artista, retirado de las giras desde 2023 por el deterioro de su vista, continúe ofreciendo espectáculos inmersivos durante décadas mediante tecnología de última generación.

Similar al espectáculo de ABBA

El proyecto, que se estrenará el próximo verano coincidiendo con la apertura del nuevo Hard Rock Hotel, reproducirá a Elton John como holograma en una experiencia diseñada para simular un concierto real. Según fuentes citadas por ‘The Sun’, el músico grabará este otoño en los estudios Pinewood, en Buckinghamshire, las actuaciones que formarán parte del espectáculo. En esas sesiones participarán también Dua Lipa, de 30 años, con quien Elton alcanzó el número uno en 2021 con Cold Heart, y Kiki Dee, de 79, su compañera en el éxito Don’t Go Breaking My Heart de 1976. Ambas aparecerán igualmente como hologramas.

La producción se inspira en el formato del espectáculo 'ABBA Voyage' de Londres, aunque con un nivel tecnológico superior. “Es similar al espectáculo Abba Voyage, pero mucho más avanzado, ya que la tecnología ha avanzado muchísimo”, señala una fuente del proyecto. El acuerdo con Hard Rock supone, además, un cambio respecto a las residencias tradicionales, ya que se presenta como una experiencia “totalmente inmersiva”.

El objetivo es que los seguidores del artista puedan seguir disfrutando de sus conciertos en directo durante muchos años, incluso cuando él ya no pueda actuar físicamente. “Va a verse fenomenal”, afirma la misma fuente, que destaca el potencial de esta tecnología para mantener vivo el legado del músico.