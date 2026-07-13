telecinco.es 13 JUL 2026 - 11:08h.

El artista colombiano ha triunfado con un show muy diferente al que nos tiene acostumbrados

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El artista colombiano Feid ha vuelto a triunfar en España con un show muy diferente, FALXO: FEID VS FERXXO, con el que el colombiano ha hecho un repaso por las dos almas que atraviesan su trayectoria, una más sensible y otra más apegada al sudor del club. Su primera parada ha sido Santiago de Compostela, en Galicia.

La ciudad gallega ha vibrado con un concierto en el que los grandes éxitos del artista de Medellín pasan a un segundo plano porque el papel protagonista lo toma el propio legado musical de un Feid que es mucho más que sus canciones más populares.

Así, en un ejercicio de libertad creativa, Feid interpreta éxitos como ‘JORDAN IV’, ‘EL CUARTO DE FERXXO’ o ‘CHIMBITA’ , que no siempre han encontrado hueco en los setlists de sus últimas giras. También ha habido hueco para los últimos proyectos de Feid, tanto para su álbum ‘EL GREEN PRINT (La Saga) Disc 1’, como para su EP ‘MOCO VERDE’, de donde ha extraído ’50 MIL PIEX o ‘PIENXA EN MI’ para llevarlas ante el público compostelano que ha recibido a Feid en la Cidade Da Cultura del Monte Gaias, un escenario idílico para un concierto realmente brillante que refrenda el talento y la originalidad creativa de la que ha hecho gala durante toda su carrera.

En el último lustro, Feid se ha convertido en uno de los artistas más relevantes de la escena musical hispanohablante y un exponente del género urbano a nivel global. El artista colombiano comenzaba la década como una promesa y llega a su ecuador como uno de los más exitosos intérpretes de reggaeton del mundo, y un líder para una generación de músicos que han encontrado en él un espejo donde mirarse.

No solo sus canciones, entre las que se cuentan algunos de los grandes éxitos de los últimos años ´-Yandel150’, ‘Perro Negro’, ‘Normal’ o ‘CLASSY 101’- sino que ha sido capaz de construir un imaginario a su alrededor que ha llevado el sobrenombre de FERXXO, su AKA, a todos los rincones del mundo, incluido, en su última visita a España, al Estadio Metropolitano de Madrid.