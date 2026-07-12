Redacción Madrid Europa Press 12 JUL 2026 - 19:02h.

El expresidente del Gobierno quiso destacar que la selección de fútbol gala tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses"

"Los resbalones racistas repetidos son insoportables" ha calificado la ministra delegada para la Igualdad en Francia Aurore Bergé

Compartir







MadridEn la víspera a que España y Francia jueguen la primera semifinal del Mundial 2026, unas polémicas palabras de Mariano Rajoy sobre una selección francesa "sin franceses" ha provocado la respuesta del país vecino: "Son inaceptables".

Eso ha dicho el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, en declaraciones a la cadena BMF TV, un día después de cumplirse 16 años de que nos proclamamos campeones del mundo.

El expresidente del Gobierno español escribió en una columna publicada en 'El Debate' que el conjunto galo tiene una plantilla de "altísimo nivel", aunque quiso poner el foco en la procedencia de la mayoría de los jugadores.

Algo que ha rebatido Nuñez así: "No refleja en absoluto lo que es Francia, un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse. En nuestra República todos deben poder encontrar su lugar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la república", ha añadido además el ministro francés.

Por su parte, la Embajada de Francia en España ha publicado en un breve comunicado que "de los 26 futbolistas" que actualmente están disputando el torneo con el equipo galo, "23 nacieron" en territorio francés.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses y los tres que nacieron en el exterior son franceses también", ha querido aclarar.

"Los resbalones racistas repetidos son insoportables", dice Bergé

La ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, ha afirmado que "los resbalones racistas repetidos son insoportables" en referencia a esas palabras de Rajoy.

"El equipo de Francia muestra lo mejor de nosotros mismos: una Francia que gana, que se atreve, que juega en equipo, que resiste en la adversidad. Un equipo que amamos y que nos enorgullece", ha subrayado.

Bergé cree que "es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga por el talento y por ningún otro criterio", ha recordado.

Por su parte, la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicia "todas las acciones legales posibles" contra las afirmaciones de Rajoy.

"A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que es", declara en un mensaje publicado en la red social X.

Pedro Sánchez: "Que gane el mejor y que pierda el racismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, igualmente se ha sumado a las reacciones que han llegado desde nuestro país vecino tras las polémicas palabras del popular.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios", ha resaltado en X.

El jefe del Ejecutivo ha añadido que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas" y ha cerrado su mensaje con una referencia a la semifinal: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".

También el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares ha manifestado en la misma red social acerca del desliz de Mariano Rajoy que "es hiriente y peligroso, despreciable". "Todos lo franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios", ha recordado.