Sam Neill, actor protagonista de 'Jurassic Park', ha muerto a los 78 años, según ha informado su familia

Según ha informado su entorno familiar, Sam Neill ha fallecido de forma "repentina e inesperada" tras superar un cáncer de sangre

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Luto en el mundo de Hollywood tras conocerse la noticia del fallecimiento de Sam Neill, actor protagonista de 'Jurassic Park'. El actor nozelandés ha muerto a los 78 años, según ha comunicado su familia a través de un comunicado emitido por la agencia Reuters.

Según ha informado su entorno familiar, Sam Neill ha fallecido de forma "repentina e inesperada" tras superar un cáncer de sangre.

Su tratamiento contra el cáncer de sangre

El actor Sam Neill, conocido por su papel en la saga 'Parque Jurásico', entre otros trabajos, anunció en 2023 que estaba recibiendo tratamiento por un raro cáncer de sangre en una etapa avanzada.

En una entrevista con el diario 'The Guardian', el actor señalaba que le detectaron la enfermedad mientras estaba en la gira promocional de la película 'Jurassic World: Dominion'.

"El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo", anunciaba en el primer capítulo el actor -afincado en Nueva Zelanda- en el libro donde repasaba su dilatada carreta, la vida como una estrella y su descanso en su granja del país oceánico, entre otros temas.

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Neill recibió inicialmente quimioterapia, pero cuando empezó a fallar, se embarcó en un nuevo medicamento anticancerígeno que estuvo recibiendo mensualmente por el resto de su vida.

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“Me encontré sin nada que hacer (…) Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con la gente todos los días y disfrutar de la compañía y la amistad. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ‘¿qué voy a hacer?'", declaró Neill en la entrevista a la versión australiana de 'The Guardian'.

La trayectoria de Sam Neill

Nacido en Irlanda del Norte y residente en Nueva Zelanda, Neill empezó a actuar en los años 70 en una dilatada carrera en la que ha interpretado más de 150 papeles en películas como 'La caza del Octubre Rojo' y 'El hombre que susurraba a los caballos', aunque posiblemente su rol más conocido sea el del paleontólogo Alan Grant en la franquicia de 'Parque Jurásico'.

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El actor, que durante el confinamiento por la covid-19 causó sensación en las redes sociales con sus simpáticos mensajes de ánimo y canciones que interpreta con ukulele, grabó en 2024 la serie 'Apples Never Fall' (Las manzanas nunca caen) de Liane Moriarty.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros (…) Pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, remarcaba el actor en una de sus últimas entrevistas.