La víctima presentaba quemaduras en el 20% de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas

Finalizan las batidas por el incendio de Los Gallardos sin encontrar más víctimas: el balance oficial se mantiene en 12 fallecidos

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AlmeríaLa cifra de fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha ascendido a 13 en la noche de este domingo, tras la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba entre los heridos y permanecía ingresada en el Hospital de Torrecárdenas. De esta forma, se suma a las 12 víctimas que fallecieron durante el incendio.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado, confirmando que se trata de una mujer de nacionalidad británica de 93 años que permanecía en el referido centro.

La mujer presentaba quemaduras en el 20% de su cuerpo

La paciente ingresó en el servicio de Urgencias el pasado 10 de julio a las 00:28 horas. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La víctima presentaba quemaduras en el 20% de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del Gobierno andaluz sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

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El recuento humano de la catástrofe se completa con ocho personas que constan formalmente como desaparecidas y ocho heridos, cuatro de los cuales continúan ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.