27 personas han muerto en un incendio declarado en un bar del barrio de Ladprao, en Bangkok, donde quedaron atrapados varios clientes

El primer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, ha llegado al lugar del incidente para supervisar la situación

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BangkokAl menos 27 personas han muerto en un incendio declarado en un bar del barrio de Ladprao, en Bangkok, donde quedaron atrapados varios clientes.

El trágico incendio desatado en el interior de un bar en Bangkok, Tailandia, ha dejado al menos 27 fallecidos y más de 60 personas están heridas. Las autoridades investigan ahora posibles fallos en las medidas de seguridad del local.

Investigan las causas del incendio

El primer aviso se produjo a las 0.26 horas de la noche (19.26 horas en la España peninsular), según informan medios de comunicación locales.

Efectivos de bomberos de los cercanos distritos de Phaholyothin, Phayathai y Huai Khwang han acudido al lugar de los hechos para colaborar en la extinción de las llamas y el rescate de las personas que estaban en el interior del local.

Sobre las 1.22 horas el primer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, ha llegado al lugar del incidente para supervisar la situación.