‘El gran héroe americano’ vuelve a volar 45 años después… en las viñetas

Un cómic recupera el espíritu del peculiar héroe que no dominaba sus poderes interpretado por William Katt

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En los años 80 hubo una serie de televisión en la que para convertirse en superhéroe no hacía falta haber nacido en Krypton, ni recibir la picadura de una araña radiactiva ni disponer de una cueva llena de tecnología. Bastaba con que unos extraterrestres te entregaran un traje rojo y te explicaran que tenías que salvar el mundo.

Ese era Ralph Hinkley, el profesor de instituto que William Katt convirtió en uno de los héroes televisivos más peculiares de su época. Y 45 años después de que 'El gran héroe americano' debutara en ABC en marzo de 1981, aquel tipo corriente que nunca terminaba de dominar sus poderes vuelve a volar. Eso sí, esta vez lo hace entre viñetas, en una nueva aventura de cómic.

AMP Comics ha recuperado los derechos para desarrollar nuevas historias de 'The Greatest American Hero' y cuenta con Katt como productor ejecutivo y participante creativo prestando su imagen, además de los guionistas Don Handfield y Joshua Malkin y el dibujante Alper Geçgel. Además, incorpora a Tawnia McKiernan, hija de Stephen J. Cannell, creador de la serie, en una operación que intenta mantener un vínculo directo con el ADN original.

Si Ralph Hinkley conquistó a niños y mayores fue precisamente porque era un superhéroe que no sabía serlo. Se trataba de un hombre normal al que unos extraterrestres proporcionaban un traje con capacidades extraordinarias. El problema era que Ralph perdía las instrucciones. A partir de ahí, cada vuelo, cada aterrizaje y cada nuevo poder podían convertirse en un pequeño desastre.

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A su lado estaba el agente del FBI Bill Maxwell, interpretado por Robert Culp, mucho más pragmático y acostumbrado a la acción. Y Connie Sellecca daba vida a Pam Davidson, la abogada y pareja de Ralph. La combinación funcionaba porque la serie no presentaba al héroe como alguien perfecto, sino como alguien que tenía que aprender sobre la marcha.

Era una fórmula particularmente atractiva para los chavales de entonces. El gran sueño infantil estaba ahí, el de poder volar, atravesar paredes o detener las balas, pero envuelto en problemas reconocibles. Ralph podía tener superpoderes y seguir comportándose como un adulto bastante torpe. El traje era extraordinario; su propietario, no tanto.

Y estaba aquella canción. 'Believe It or Not', interpretada por Joey Scarbury y escrita por Stephen Geyer con música de Mike Post, se convirtió en una de esas melodías que quedaron asociadas para siempre a la televisión de una generación.

La serie duró tres temporadas -que en España se emitieron en los veranos de 1984, 1985 y 1986-, y terminó mucho antes de que su protagonista tuviera tiempo de convertirse en un superhéroe convencional. Precisamente por eso ha conservado ese carácter de culto.

El traje tiene una segunda vida

Ahora AMP Comics introduce a Ralph en una nueva historia que mira hacia adelante. La primera entrega del cómic le presenta reencontrándose con su hijo, quien solamente lo conoce como "el loco del pijama rojo". La editorial plantea una aventura de siete días, un traje y un sacrificio final, presentada como la historia que permitirá al personaje obtener el desenlace que merecía. El primer número, de 32 páginas, llegó a las tiendas el 29 de julio de 2026.

Antes ya había habido una señal bastante significativa. La edición especial de 'El gran héroe americnao' distribuida durante el Free Comic Book Day del 2 de mayo se agotó a nivel de distribuidor y de tiendas, dejando alrededor de 4.000 ejemplares pendientes de suministro, según AMP Comics y medios especializados.

Para una propiedad televisiva que lleva más de cuatro décadas fuera de antena, no es un dato menor. Tampoco demuestra por sí solo que exista un mercado masivo para nuevas historias de Ralph Hinkley, pero sí proporciona a AMP una primera prueba de que el personaje conserva capacidad para despertar curiosidad entre lectores y coleccionistas. Y ahí entra Kickstarter.

Novela gráfica para medir la nostalgia

Una campaña por el 45 aniversario busca financiar una edición deluxe en tapa dura que reúna los cinco números de la serie actualmente en curso en formato de novela gráfica de más de 120 páginas. La iniciativa contempla además material de edición limitada, entre él camisetas, hebillas y piezas firmadas por el propio William Katt.

Kickstarter no funciona aquí únicamente como una vía de financiación. También puede convertirse en un termómetro. Las grandes compañías de entretenimiento suelen medir el potencial de una franquicia mediante audiencias, ventas, suscripciones o resultados de taquilla. Una editorial independiente puede hacer algo diferente. Puede preguntarle directamente al público cuántas personas están dispuestas a poner dinero sobre la mesa para que una propiedad de hace 45 años tenga una nueva vida.

Eso convierte a la campaña en algo más que una edición para coleccionistas. Si responde una cantidad suficiente de aficionados, AMP tendrá un argumento comercial mucho más sólido para seguir desarrollando el personaje. Su plan contempla nuevas historias ambientadas en el universo de la producción original y quizás, quién sabe, un regreso televisivo por todo lo alto, pero todavía está por ver si la nostalgia es suficiente.