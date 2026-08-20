Redacción Uppers 20 AGO 2026 - 11:00h.

La nueva muñeca de Mattel se inspira en el look emblemático de la actriz en 'Los caballeros las prefieren rubias'

La Whitney Houston de los 80 vuelve convertida en Barbie

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Una de las estampas más icónicas de Marilyn Monroe es aquella con la que se presentaba cantando 'Diamonds are a Girl's Best Friend' en 'Los caballeros las prefieren rubias'. Setenta y tres años después, Mattel vuelve a llevar aquel traje de raso rosa, los guantes largos, las joyas de inspiración diamantina y el enorme lazo al universo Barbie, precisamente cuando Marilyn habría cumplido 100 años.

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La nueva Barbie Signature Marilyn Monroe ha salido a la venta esta semana con un precio de 81 dólares en EEUU. La elección del look no podía ser más lógica. Si Marilyn Monroe representa uno de los grandes mitos del Hollywood clásico, el número musical de 'Los caballeros las prefieren rubias' es probablemente la imagen que mejor resume su condición de estrella.

El vestido diseñado para la película por William Travilla, la coreografía, los diamantes y aquella Marilyn rubia platino forman un conjunto que ha sobrevivido a la película y se ha convertido en un icono independiente.

La colaboración en el diseño con The Estate of Marilyn Monroe LLC, la institución que conserva y promueve el legado de la artista, asegura que cada detalle rinde homenaje a una de sus actuaciones más memorables. No hay que olvidar que en una muñeca basada en una personalidad real, el parecido, el vestuario y la utilización de determinados elementos de su imagen dependen de acuerdos de licencia y de la supervisión del legado de la persona homenajeada.

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Mattel presenta la nueva muñeca no solamente como una reproducción de un vestido célebre, sino como una celebración de la trayectoria de la actriz. Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas de Mattel, ha definido el proyecto como un homenaje a Monroe también en su faceta de artista, productora y empresaria.

Una vieja conocida en la casa de Mattel

Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que Mattel convierte a Marilyn Monroe en Barbie. La relación entre ambas comenzó hace casi tres décadas y ha dado lugar a una pequeña colección propia dentro de la historia de la muñeca.

En 1997 aparecieron tres Barbies vinculadas al cine de Monroe. Una recreaba el célebre vestido blanco de 'La tentación vive arriba', mientras las otras dos regresaban precisamente a 'Los caballeros las prefieren rubias', una con el vestido rosa de 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend' y otra con el vestido rojo. Las tres utilizaban el conocido Superstar face sculpt, una de las características que hoy hacen especialmente interesantes aquellas primeras versiones para los aficionados a Barbie vintage.

La siguiente etapa llegó con la serie Timeless Treasures. En 2001 apareció una Marilyn Monroe dedicada a la actriz como figura histórica y cultural, con un nuevo molde facial inspirado en sus rasgos. En 2002 llegó un giftset basado en 'Cómo casarse con un millonario', que permitía recordar a Monroe a través de dos de sus looks de la película.

Y en 2009 Mattel volvió a ella con una propuesta especialmente interesante para los coleccionistas. La Barbie de la colección Blonde Ambition llevaba un espectacular vestido dorado inspirado en una creación del diseñador de vestuario William Travilla.

Barbie más allá de Hollywood

La historia de Barbie con las celebridades ha ido mucho más allá de Hollywood. Con los años, Mattel ha utilizado la muñeca como una especie de pequeño museo de la cultura popular. Actrices, cantantes, músicos y otras figuras reconocibles han pasado a formar parte de colecciones dirigidas tanto a aficionados adultos como a quienes descubren esas personalidades a través de la muñeca.

Una de las más llamativas es Whitney Houston. La Barbie Signature dedicada a la cantante, actualmente una de las novedades de la línea, recrea el aspecto de Houston en el videoclip de 'I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)'. Lleva un vestido lila de tirantes, pendientes grandes y coloridos, zapatos a juego y el característico peinado ochentero.

De la muñeca con el look de Tina Turner en el videoclip de 'What’s Love Got to Do with It' al David Bowie de 'Life on Mars?', la pasando por Miley Cyrus, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks o Gloria Estefan, Barbie ha venido funcionando como un soporte de memoria cultural que nunca pasa de moda.