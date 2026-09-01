Cronos, el atentado yihadista en Las Ramblas llega a los cines: "En los ojos de los policías vemos el dolor y el drama"
Hace 9 años, 13 personas murieron en un atropello yihadista.
Los actores han conocido los protagonistas reales de la tragedia para revivirla para un thriller trepidante que empuja a reflexionar.
En España hay otra calle que siempre rebosa vida y que también en su día fue escenario de una matanza.. Son las Ramblas de Barcelona. Hace 9 años, 13 personas murieron en un atropello yihadista. 'Cronos' es la primera película que lo lleva al cine. Hoy nos preguntamos cómo se lleva a la ficción algo que, en la vida real, causó tanto dolor.
Una furgoneta irrumpía en Las Ramblas de Barcelona arrollando todo a su paso y dejando a todo el país en vilo. "Yo me enteré y me puse a hacer llamadas como un loco", confiesa Enric Auquer. "Me puse a temblar porque la tarde anterior había pasado por Las Ramblas", recuerda Mónica García.
Cronos relata sin morbo y con rigor, una operación policial de 124 horas. "La película empieza unos segundos después del atentado y a través de unos policías que están siguiendo a unos carteristas llegamos a La Rambla y ahí vemos en sus ojos el dolor y el drama", señala Fernando González Molina, director de Cronos.
"Que haya asperezas políticas es normal porque las hubo y se refleja en la película", destacan los periodistas de investigación, Nacho Carretero y Arturo Lezcano,
Los actores han conocido los protagonistas reales de la tragedia para revivirla para un thriller trepidante que empuja a reflexionar. Para ello han contado el nivel de nervios que había en esos momentos, cómo se gestionó la información".
Cronos se activa casi una década después intentando revisitar lo que se hizo mal entonces para que no vuelva a pasar.