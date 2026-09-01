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Las batallas de 'farmear aura' llegan a las plazas: "Lo importante es que los chavales se lo pasen bien"

Las batallas de 'farmear aura' llegan a las plazas: "Lo importante es que los chavales se lo pasen bien"
Así es la moda de 'farmear aura'. Informativos Telecinco
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En las últimas semanas, la moda de "farmear aura" ha invadido las redes sociales y también las calles. La expresión tiene su etimología y nace en Internet: 'farmear', un anglicismo del verbo 'to farm', cultivar aura en relación a la energía que se desprende, es decir, conseguir carisma.

Surgió como meme, como contenido digital y corrió como la pólvora hasta conseguir romper la cuarta pared y llenar plazas en toda España. Decenas de jóvenes se reúnen y jalean a los contrincantes.

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Son bailes sacados de videojuegos, de otros memes, incluso como el 'Six Seven'. No parece haber jueces concretos, decide la masa con sus vítores y hay diferentes rondas. "Que los chavales se lo pasen bien y disfruten. Nosotros también disfrutamos con ello", explica un padre. La batalla se graba y termina en el punto de origen, editada en Internet. Turno de las redes, decidir si tiene aura.

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