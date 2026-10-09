Suma cinco nuevos temas, entre ellos una colaboración con la estrella colombiana Ryan Castro

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Carín León ha lanzado MudaH Deluxe ,la versión expandida de su álbum Muda llega con un nuevo nombre, MudaH, y suma cinco canciones inéditas a los catorce temas que ya conformaban el disco original. El lanzamiento ocurre semanas antes de la 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy, donde Muda compite en dos de las categorías principales de la noche.

La incorporación de Ryan Castro amplía la lista de colaboraciones del proyecto, que en el trabajo ya incluía a Juanes y a la banda venezolana Rawayana.

Carín León comenzó su carrera en solitario en 2018 con un estilo que fusiona música regional mexicana con una amplia variedad de géneros —como pop, rock y otros sonidos globales—. Ha ganado cuatro Latin GRAMMYs®, dos GRAMMYs® consecutivos y múltiples certificaciones de diamante, oro y platino. Ha tenido colaboraciones con superestrellas como Bon Jovi, Carlos Santana, Kacey Musgraves, Kane Brown, Maluma, C. Tangana y Camilo, entre otros.

Además, Ryan Castro, nominado al Latin GRAMMY es un artista global de reggaeton y dancehall cuyo impacto trasciende la música, conectando la cultura, la comunidad, el deporte y el emprendimiento. Conocido como “El Cantante del Ghetto”, el artista colombiano ha recorrido un camino extraordinario, desde cantar en las calles del barrio Pedregal de Medellín hasta alcanzar el estrellato mundial.

Antes de darse a conocer con el sencillo 'Morena' en 2017, Ryan sumergió en el reggae y el dancehall, sonidos que continúan definiendo su identidad musical con influencias caribeñas. Alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como “Mujeriego” y “Jordan”, ambos incluidos en el Billboard Global 200 y el Top 50 Global de Spotify. Su éxito “QUEMA”, junto a Peso Pluma y certificado Diamante, consolidó aún más su posición entre los artistas latinos más importantes del mundo.