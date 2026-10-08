El minuto de silencio en homenaje a Maricarmen también ha provocado confrontación y enfrentamiento en Madrid.

Las reacciones a la muerte de Maricarmen, en directo | Marchas como homenaje a la fallecida en Barcelona, Madrid, Andalucía y Valencia

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El minuto de silencio en homenaje a Maricarmen también ha provocado confrontación y enfrentamiento en Madrid. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "en las calles de Madrid no va a haber paz" tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen, a lo que la presidenta se ha preguntado si les están "amenazando". Y la cosa ha ido a más.

Bergerot ha acusado al Gobierno madrileño de ser responsable de los desahucios de la región. "Tienen su firma", ha asegurado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea regional, donde también ha acusado a la presidenta de "reírse" de Maricarmen cuando se preguntó a qué edad podría dejar de pagar el alquiler.

Ayuso, por su parte, ha respondido preguntándose si con estas declaraciones Bergerot les está "amenazando", al tiempo que ha acusado a Más Madrid de "tener la cara de cemento armado" por llevar años en el Gobierno central y deberle la Vicepresidencia a Junts, partido cuyo voto decantó por el 'no' la votación del decreto de vivienda propuesto por el Gobierno.

Así, ha aseverado que "podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños", un pueblo de "gente trabajadora, gente esforzada y gente obrera". "Ustedes podrán llamar a la revolución y a las quemas de las calles. La gente sabe que aquí hay que pelear por cotizar, y ustedes les están negando su libertad de ir a trabajar cuando, de manera ilegal, acampan y ocupan espacios públicos", ha añadido, aludiendo a la acampada en la Puerta del Sol.

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En esta misma línea, el portavoz de PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha animado a Bergerot a hacer "explícito" su discurso y "amenazar físicamente" a los diputados 'populares'. "Tenga el valor de amenazarnos físicamente", ha retado Pache, que ha pedido explicaciones sobre qué significa "esa paz en las calles que van a negar".

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Por otro lado, la presidenta ha advertido a Más Madrid de que le hace "el caldo gordo" a una Pedro Sánchez que, "como ha visto que no se enteran" de la situación y "no tienen liderazgo" ha aprovechado para convocar elecciones. "Van a acabar como están acabando siempre, porque nadie quiere a los ultras", ha remachado.

Almeida habla de buitres y carroñeros que usan a Maricarmen como "estrategia electoral"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha tenido un bronco debate tras no sumarse el PP y Vox al minuto de silencio en el Ayuntamiento. El alcalde ha acusado a la izquierda de ser unos "buitres", unos "carroñeros", de utilizar a Maricarmen Abascal como "estrategia electoral" y ha remarcado que el PP no dará "un paso atrás ni agachará la cabeza" sino que les ganarán "donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, donde habla el pueblo".

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"Desprecian tanto la memoria de Maricarmen, humillan tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos", ha espetado a Más Madrid y PSOE ante el homenaje autoconvocado por la izquierda durante el Pleno extraordinario ante la falta de una convocatoria formal por parte de la Presidencia de este órgano. "Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan", ha continuado el alcalde.

Para Almeida "no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar profundamente su fallecimiento" porque fue "la normativa de la izquierda la que desahució a Maricarmen". "Y no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar su fallecimiento con decir que antes de Maricarmen hubo 290.000 personas desahuciadas en España durante sus ocho años de gobierno", ha continuado.

"No guardaron un minuto de silencio ni dijeron una palabra porque Olga se suicidó en Cataluña después de ser desahuciada. Y no recuerdo al presidente de la Generalitat de Cataluña ni al alcalde de Barcelona haciendo un minuto de silencio", ha afeado a PSOE y Más Madrid.

"Acabarán diciendo que Ayuso y Almeida son unos asesinos"

El alcalde de Madrid ha pronosticado que "acabarán diciendo que Isabel Díaz Ayuso y Almeida son unos asesinos por Maricarmen". Almeida ha argumentado que si la izquierda "respetara la memoria de Maricarmen y no fuera para ustedes un simple ejercicio de carroñerismo, votarían hoy a favor de un Plan especial que permita la construcción en los próximos dos años".

No lo hacen porque "Maricarmen no es una persona que ha sufrido un desahucio, es una estrategia electoral electoral, es un señuelo para tratar de permanecer en el poder".

"La Rita Maestre de 2011 hubiera sacado a gorrazos de esa acampada a la Rita Maestre de 2026. ¿Por qué no ha ido usted a la acampada de Sol a solidarizarse? ¿Por qué no ha hecho usted en 2026 lo que hizo en 2011 yendo a la Puerta del Sol? Porque usted, 15 años después del 15M tiene trabajo, tiene futuro y tiene casa. Usted se ha convertido en la casta que denunciaba en el año 2011, por eso no tiene ni el valor, ni el coraje de ir a Sol", se ha encarado con la jefa de la oposición.

Incluso ha acusado a la izquierdca de "haber empleado más tiempo imprimiendo carteles que en ayudar a Maricarmen en vida" dado que "la Administración que prestó la ayuda social a Maricarmen fue el Ayuntamiento de Madrid, la Administración que hubiera posibilitado que Maricarmen hubiera podido volver a su casa fue el Ayuntamiento de Madrid".

"Ustedes, desde el Gobierno de España, no movieron un solo dedo. ¿Le puede explicar usted a los madrileños por qué las viviendas de Sareb las gestiona BlackRock por 50 millones de euros?", ha preguntado a la jefa de la oposición. A la socialista Reyes Maroto le ha preguntado "dónde están las 184.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez".

"Lo he dicho, frente a los carroñeros, frente a los que utilizan a Maricarmen como estrategia electoral, frente a los que no entienden nada más que el odio y la confrontación, el 29 de noviembre las urnas hablarán", ha concluido.