La emotiva despedida de Gustavo Oliva, a sus 58 años: “Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve”

Gustavo Oliva, a sus 58 años, ha lanzado un emotivo mensaje en redes en el que dice adiós a la vida.

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Gustavo Oliva, a sus 58 años, ha lanzado un emotivo mensaje en redes en el que dice adiós a la vida. Así de duro, así de simple. Con una enfermedad cuya evolución ya es irreversible, Gustavo ha querido aprovechar el tiempo que todavía tiene para compartir unas reflexiones sobre la vida, el agradecimiento, la familia, los amigos y la importancia de la prevención. Gustavo ha sido una referencia en desarollo del pádel en nuestro país como jugador, entrenador y como líder de muchos proyectos.

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Comienza el mensaje con una frase tan rotunda como heladora: "Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve, y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones". Reconoce Gustavo que "irte con 58 años en nuestros tiempos y nuestro entorno es pronto·. Pese a esta cruda realidad, uno de los hombres que más han hecho por el pádel en este país dice que "a lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida muy completa y feliz, y me ayuda a marchar con una paz y tranquilidad q ni yo nunca me hubiera imaginado".

Gustavo recueda también que en otros tiempos, tampoco irse con 58 años era un drama, para poner en perspectiva su realidad, que cree que ha sido privilegiada si se compara con otros períodos de la historia de la humanidad: "De los millones de años que existe la humanidad, hasta hace apenas 200 años la esperanza de vida no alcanzaba la mia, y el bienestar que tenemos hoy en el primer mundo no lo tenia ni el más rico de la epoca. Incluso hoy en dia, muchisima población mundial del tercer mundo no tiene la esperanza de vida que he tenido yo".

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Gustavo ha tenido palabras de agradecimiento de su entorno y su familia en este trance por el final de su enfermedad. "Solo puedo dar las gracias a mi entorno. Mi familia me quiere muchisimo, y me he intentado rodear de unas amistades de la cual me siento muy afortunado. He aprendido a tener relacion con quien estas a gusto, te quiere, y te hace sentir tal cual como eres. Por eso me siento tan feliz y afortunado. Muchisimas gracias familia, muchisimas gracias amigos".

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Y ha dado un paso más allá destacando la importancia de las revisiones médicas, algo que él, dado que se encontraba bien, no cuidó lo suficiente. Ni siquiera cuando notó los primeros síntomas. "Por si ayuda nunca a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones medicas y de la prevención. También he tenido la suerte de tener una vida llena de salud, sin ningún contratiempo importante y pudiendo disfrutar al maximo en cada momento".

"Quizas por ello y exceso de confianza no seguí unas normas basicas de prevención, y cuando empece a notar los primeros síntomas, ya tenia un enorme cancer colonorrectal con metástasis en higado, bazo y numerosos ganglios. Siguiendo la prevención aconsejada, seguro que se hubiera detectado a tiempo.

"Hasta siempre familia. Hasta siempre amigos", finaliza Gustavo.