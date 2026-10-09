El hombre que asesinó a Alexander Aslani, el cirujano plástico de Marbella, podría ser un sicario contratado por un cliente insatisfecho

Alexander Aslani, el cirujano plástico de 57 años asesinado a tiros en Marbella: su trayectoria y su negocio

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MarbellaLa Policía Nacional continúa investigando el asesinato de Alexander Aslani, el cirujano plástico de 57 años tiroteado en su clínica estética en Marbella. Durante la tarde del jueves 8 de octubre, agentes de la Policía Nacional detenían a un joven, de 18 años, como presunto autor de la muerte a tiros de un cirujano plástico.

La investigación, que sigue abierta, descarta inicialmente que este suceso esté vinculado con el crimen organizado, según han apuntado fuentes cercanas al caso. Los agentes creen que el arrestado, que no reside en Málaga y que iba a abandonar el país en breve, actuó por encargo y contó con ayuda de terceras personas para perpetrar el crimen, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones.

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Un encargo de algún paciente insatisfecho del cirujano

La localización del escondite del sospechoso y su posterior arresto se han producido menos de 24 horas después de cometerse el crimen, si bien la investigación sigue abierta y la causa se ha declarado secreta. Alexander Aslani fue asesinado este miércoles tras recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía plástica en la que trabajaba y que él mismo había fundado en 2018.

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La Policía Nacional, que desde que ocurrieron los hechos estaba buscando al presunto autor de los disparos, ha procedido a la detención del sospechoso este jueves. La investigación había descartado previamente que el asesinato del cirujano, de 57 años y origen alemán, estuviera relacionada con al crimen organizado y entre las hipótesis de los agentes se baraja que tenga que ver con algún paciente que no estuvo conforme con el juicio médico del cirujano asesinado.

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El asesinato de Alexander Aslani

El especialista en operaciones estéticas, reconocido internacionalmente, tenía una amplia cartera de clientes de distintas partes del mundo por lo que se investiga si alguno de ellos podría estar vinculado a negocios ilícitos. El suceso ocurrió este miércoles poco antes de las 18:00 horas en la clínica Cirumed, ubicada en el edificio Panorama, en la zona de Rio Real, cuando el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano.

El tirador, un individuo vestido de negro, llevaba el rostro cubierto, casco y capucha, y habría llegado hasta la clínica en moto. Tras aparcar el vehículo en la acera frente a las instalaciones, se dirigió hasta el despacho en el que se encontraba el médico, puesto que este miércoles había tenido varias operaciones, y le disparó en la cabeza en varias ocasiones.

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El agresor salió de la clínica rápidamente, se subió en la moto y se marchó por una vía poco transitada y sin prácticamente ninguna iluminación hacia la zona residencial de Bello Horizonte, evitando así la concurrida N-340.

La trayectoria de Alexander Aslani

Según se ha podido conocer gracias a la información difundida por su propia clínica, Alexander Aslani dirigía uno de los centros más especializados en cirugía plástica de la Costa del Sol, diseñado específicamente para la remodelación avanzada del contorno corporal y la cirugía plástica facial.

Antes de fundar Cirumed Clinic, el doctor asesinado a tiros trabajo entre 2008 y 2018 como jefe de los Departamentos de Cirugía Plástica en los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella, "donde desarrolló y consolidó unidades altamente especializadas en cirugía corporal".

Además, en el año 2016 fue reconocido como Mejor Cirujano Plástico en España. Por ello, el facultativo recibió el Premio Medical & Corporate Livewire tras un proceso internacional de selección con más de 100.000 nominados.

Los negocios de este cirujano asesinado a tiros

"Durante esa etapa, convirtió ambos departamentos en un referente internacional en técnicas avanzadas de contorno corporal, atrayendo a pacientes de todo el mundo que buscan resultados naturales, seguros y altamente personalizados", indica el perfil del cirujano de la clínica Cirumed.

Tras su paso en estos centros médicos, el doctor de 57 años puso en marcha la creación de la clínica Cirumed. "Representa la evolución natural de más de dos décadas de experiencia quirúrgica: un centro propio donde cada detalle desde la planificación hasta el postoperatorio está orientado a alcanzar resultados de máxima calidad en cirugía estética avanzada", explican desde el centro de medicina estética.