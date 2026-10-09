Enrique Iglesias estrena su nueva canción junto a Santos Bravos, el primer grupo de pop latino de Hybe América

“A veces la inspiración para escribir canciones llega de las formas más inesperadas", ha dicho el artista

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Enrique Iglesias estrena 'Ooh Laka Laka La', el nuevo sencillo junto a SANTOS BRAVOS, primer grupo de pop latino de HYBE America, ya disponible en todas las plataformas. Esta colaboración continúa la larga tradición de Enrique Iglesias de impulsar a nuevos talentos latinos en momentos clave de sus carreras.

Con 'Ooh Laka Laka La', vuelve a poner su alcance internacional al servicio de la próxima generación e invita a SANTOS BRAVOS a unir fuerzas en este sencillo bilingüe, llevando su música ante una audiencia aún más amplia. Anteriormente, Enrique invitó a Prince Royce y J Balvin a acompañarlo en sus giras cuando sus respectivas audiencias comenzaban a crecer, al igual unió fuerzas con Bad Bunny con el tema “El Baño.”

Es un sencillo que cruza fronteras entre idiomas sin perder el ritmo, hecho para los playlists, la pista de baile y darle al botón de repetir. Detrás de su brillo y energía, la canción explora los altibajos de un amor que en un momento puede sentirse en calma y, al siguiente, convertirse en puro caos.

Al hablar sobre la colaboración, Enrique comentó: “A veces la inspiración para escribir canciones llega de las formas más inesperadas. ‘Ooh Laka Laka La’ no tiene una traducción literal, pero es algo que todos podemos sentir a través de la música y el baile. La energía que aportó SANTOS BRAVOS hizo que todo cobrara vida.”

“Trabajar con Enrique Iglesias ha sido una experiencia increíble”, comenta SANTOS BRAVOS. “Después de compartir el escenario con él en Monterrey, y poder continuar esa conexión a través de ‘Ooh Laka Laka La’ hace que esta colaboración sea aún más especial para nosotros. Enrique es un artista al que siempre hemos admirado y de quien hemos tomado inspiración, así que tener la oportunidad de crear música juntos es algo que nos entusiasma muchísimo”.

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Nombrado por Billboard como el "Biggest Latin Artist of All Time", Enrique Iglesias recientemente concluyó una serie de conciertos internacionales en México, Polonia, Kazajistán y Eslovaquia, que convocó a más de 350,000 fans en total y culminó el 26 de septiembre con un show en un estadio de Bratislava. Durante su participación en junio en el FIFA Fan Festival de Monterrey, SANTOS BRAVOS fue el grupo encargado de abrir el espectáculo antes de unirse a Enrique en el escenario para interpretar “I Like It,” preparando el terreno para su próxima colaboración.