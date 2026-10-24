Morat convierte el Roig Arena en una fiesta ante 16.000 personas

Los colombianos han conquistado Valencia con una noche cargada de energía al ritmo de su pop-rock.

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Hay canciones que se escuchan y canciones que se gritan como si nos fuera la vida en ello. Y si alguien sabe de lo segundo, ese es Morat. La banda colombiana aterrizó en el Roig Arena con su gira Ya es mañana world tour y volvió a demostrar por qué lleva años poniendo banda sonora a nuestras vidas y a esos mensajes que nunca nos atrevemos a enviar.

Desde los primeros acordes, el público valenciano se sumergió en una noche marcada por las canciones compartidas y las ganas de cantar. Porque hay temas que nunca pasan de moda. Cómo te atreves, la canción que impulsó su salto internacional, sigue siendo uno de esos clásicos que no entienden de generaciones.

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La banda llegó a Valencia con su nuevo álbum, Ya es mañana, de 14 canciones bajo el brazo. Temas como Faltas tú y Por si no te vuelvo a ver, forman parte de esta nueva etapa musical que da nombre a una gira con la que Morat está recorriendo España y llevando sus nuevas historias a los escenarios.

El otro gran protagonista de la noche, fue sin duda, el Roig Arena, su diseño, la calidad del sonido y una puesta en escena que permitió disfrutar de cada detalle hicieron que los temas de los colombianos sonaran con toda su fuerza. Un recinto que está elevando día a día sigue elevando el listón de los conciertos en Valencia y que ya sitúa a la ciudad en el mapa de las mejores giras internacionales con espectáculos que convierten cada cita musical en un auténtico acontecimiento.

Morat deja en la capital del Turia mucho más que un concierto, una noche para disfrutar y emocionarse con canciones que ya forman parte de la banda sonora de miles de personas, y es que si algo sigue demostrando, es que hay canciones para cada momento de la vida y, por suerte, muchas de ellas podemos seguir disfrutándolas en directo