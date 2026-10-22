Redacción Uppers 22 OCT 2026 - 12:00h.

La edición especial de 'White on Blonde' incluirá una canción inédita titulada 'Another Way to Cry'

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Texas tuvo todas las papeletas para haberse convertido en un 'one hit wonder' que nunca sería capaz de replicar el éxito de 'I Don't Want a Lover', su single de debut de 1989. Sin embargo, su cuarto álbum, 'White on Blonde' (1997), catapultó al grupo escocés a lo más alto de las listas y lo convirtió en una de las formaciones más populares de los años 90. Ahora la banda de Sharleen Spiteri celebra las tres décadas de su disco más emblemático con una reedición especial, una canción inédita y una gira europea que tendrá parada en España.

El éxito de 'White on Blonde' fue mucho más de lo que nunca habían imaginado. El disco alcanzó el número uno en la lista británica de álbumes y permaneció seis semanas en lo más alto. Canciones como 'Say What You Want', 'Halo', 'Black Eyed Boy' y 'Put Your Arms Around Me' demostraron que la banda había encontrado una fórmula propia.

En un momento en el que buena parte de la escena británica miraba hacia el britpop, Texas trabajó desde la libertad de quien siente que no tiene nada que perder. Las guitarras convivían con arreglos sofisticados, bases rítmicas envolventes y una sensibilidad soul que daba a sus composiciones un carácter reconocible desde los primeros compases.

Una reedición con sorpresas

La celebración no se limitará a recuperar el álbum original. La nueva edición de aniversario estará disponible a partir del 5 de febrero de 2027 en varios formatos, entre ellos doble CD, doble vinilo, una edición en doble LP acompañada de un sencillo de siete pulgadas y formato digital. La presentación incluirá además textos escritos por el humorista británico Peter Kay, amigo de la banda.

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El contenido adicional permitirá explorar distintas facetas de la historia del disco. Habrá maquetas, una versión de 'Say What You Want' remezclada por Wu-Tang Clan y la interpretación de ese mismo tema junto a Method Man en los Brit Awards de 1997. También se recuperan grabaciones para la BBC y otros materiales que amplían el recorrido por aquella etapa creativa.

La reedición rescata, además, una canción que hasta ahora permanecía inédita, 'Another Way To Cry', que vuelve a explorar el territorio del soul, con una presencia destacada de los metales. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Niall Trask y protagonizado por Spiteri junto al actor Robert Carlyle, conocido por películas como 'Trainspotting' y 'Full Monty'.

Madrid, última parada de la gira europea

La tercera gran cita de este aniversario llegará a los escenarios. Texas recorrerá Reino Unido y distintas ciudades europeas durante el otoño de 2027 con una gira que combinará las canciones de 'White on Blonde' con otros éxitos de su carrera.

La fecha española ya está confirmada. El grupo actuará el 11 de noviembre de 2027 en el Palacio Vistalegre de Madrid, donde pondrá el broche al tramo europeo de la gira. habrá una preventa el 28 de octubre, mientras que la venta general arrancará el 30 de octubre, ambas a las 10:00 horas.

Texas sigue teniendo en Sharleen Spiteri una de las voces más reconocibles del pop británico, mientras que sus grandes canciones mantienen una presencia constante en la memoria musical de quienes crecieron escuchándolas y de quienes las han descubierto años después.