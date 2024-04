Aunque muchas personas no lo crean, los cosméticos son productos perecederos que tienen una fecha de caducidad. Utilizarlos pasada esa fecha puede generar consecuencias negativas no solo a nivel estético, sino también efectos negativos en la salud.

Los cosméticos son productos con una composición química compleja, que pasan múltiples controles de calidad y de tolerancia humana antes de salir al mercado, pero esto no es óbice para que ciertas personas no toleren bien su uso y sufran reacciones indeseadas, muchas veces debido a las pieles sensibles. Pero es cierto que en algunas ocasiones estas reacciones se producen por un mal uso del producto, bien porque se utiliza caducado, bien porque se ha contaminado, o bien porque se aplica en una zona para la que no está indicado.