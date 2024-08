Existen algunos trucos que nos ayudan a lucir bronceado , incluso cuando no nos ha dado tiempo de ponernos al sol ni siquiera unos minutos. Es muy frecuente utilizar trucos caseros como el té negro o el café , para que en ocasiones puntuales nuestra piel no luzca tan pálida, tampoco es raro emplear autobronceadores, logrando así un tono moreno sin haber estado tomando el sol.

Consejos, tips y trucos que muchas personas no dudan poner en práctica esperando que los resultados sean satisfactorios, ya sea porque su piel no se broncea con rapidez y quieren lucir morenos para un look o un momento concreto o porque son incapaces de aguantar otro verano con la gente comentando lo poco morenos que se ven.