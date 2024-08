La movilidad sostenible ha ganado terreno de manera significativa en los últimos años, con los coches eléctricos posicionándose como una alternativa ecológica y eficiente frente a los vehículos de combustión interna. Sin embargo, no todo son ventajas. A día de hoy, la red de puntos de carga es insuficiente, y la gran mayoría de conductores se enfrentan a problemas de logística importantes cuando se desplazan en su vehículo.

Para empezar, echar gasolina en un coche de combustión interna es mucho más sencillo que hacerlo con un eléctrico . En el primer caso, nos basta por conducir y consultar el GPS o el teléfono o mirar la propia carretera, donde las estaciones de servicio vienen señalizadas con claridad y es cuestión de minutos que lleguemos a una y repostemos. Pero ¿por qué esto no sucede con los coches eléctricos?

Cualquiera que conduzca un eléctrico ya se habrá enfrentado a una de las situaciones más incómodas que se presentan en carretera: además de tener pocos, los puntos de recarga no están señalizados en la vía de ninguna manera, y, de hecho, cualquier guía de iniciación en este tipo de vehículos indica la importancia de organizar el viaje con antelación y planificar la ruta de forma mucho más precisa que lo que lo haríamos con un vehículo convencional.

Al no tener información clara con la ubicación de los puntos, se hace imprescindible tenerlos localizados de antemano a través de la aplicación de un operador, de Google o de Electromaps. El eléctrico tiene multitud de ventajas, pero esta no es una de ellas. Obliga a gastar más tiempo del que nos gustaría en una previsión que con un coche de combustión no es necesaria.