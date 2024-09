Lucía y Raúl se conocieron en un supermercado hace 8 años: "Encontramos el amor verdadero"

Aunque la moda de ligar en Mercadona haya desatado la locura en las redes sociales en los últimos días, esta pareja demuestra que el amor made in los supermercados de Juan Roig es algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Para Vivy Lin (y el resto del mundo) ha sido toda una sorpresa descubrir que los solteros han encontrado en este comercio un espacio para encontrar pareja, siempre que se vaya a la hora bruja: de 19:00h a 20:00h.

Sin embargo, para la influencer Lucía Martínez, conocida en sus redes sociales por dar visibilidad a sus limitaciones de movilidad, y para su novio Raúl, esto no es nada nuevo. Ellos se conocieron y entablaron por primera vez una conversación en un Mercadona de un pueblo de Cuenca, ¡hace 8 años! Concretamente, en el pasillo de los congelados:

"Teníamos dos grupos de amigos distintos pero ambos fuimos a hacer la compra para la romería del pueblo. A mí me pusieron a cargo del dinero para echar las cuentas y me hice un lío porque tenía 15 años y todavía no estaba acostumbrada a salir. Entonces vi a un chico apoyado en la nevera de los congelados mirando el móvil y le pedí ayuda. Al final de la conversación acabé agarrada a su brazo", ha contado en una entrevista exclusiva para Informativos Telecinco web.