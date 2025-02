"Hay una madre que me dice a su hijo siempre le entra hambre a las 10:30 h de la mañana y que el recreo no es hasta las 11:00. Que si podríamos adelantarlo", comenta entre risas este maestro, cuya respuesta es obviamente negativa. "También, hay unos padres que no quieren que corrija los exámenes de su hija en color rojo, porque este color le genera ansiedad. Que si podría hacerlo en tonos rosa pastel o verde agua ", ha dicho, mientras mostraba el mensaje de texto en concreto. Su irónica respuesta ha sido que también "podría añadirle purpurina" al texto, para darle más paz.

Viendo la viralidad de su primer vídeo publicado, el maestro ha sacado una segunda parte, donde enseña nuevas e insólitas peticiones: "Esta madre me recuerda que hemos pedido que los niños lleven una camiseta verde para la excursión que vamos a hacer. Pero quiere que especifique algo más porque hay muchos tonos de verde: verde lima, verde hierba, verde pastel... Pero, el mejor, sin duda, es el mensaje en que unos padres me cuentan que no se ponen de acuerdo en el grupo de Whatsapp en el que están todos metidos y que si me pueden meter a mí para resolver sus dudas", ha dicho, riéndose, y asegurando (siempre con humor) que él no se metería en ese grupo ni en broma.