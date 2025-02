Por qué las azafatas no deben subirse a un avión si están resfriadas

Algunas de ellas son lógicas e incluso se comparten con otras profesiones, otras son un poco más sorprendentes, pero conociendo los motivos que han llevado a implementarlas , todo se entiende mejor. A través de su cuenta de TikTok, Mercedes Pérez revelaba que en su profesión, azafata de vuelo, no está permitido volar estando resfriada, porque puede convertirse en algo más peligroso de lo que pensamos.

"Cuando estamos en el aire, la presión del avión cambia , sobre todo en el despegue y el aterrizaje. ¿Qué pasa si estás resfriada? Que el oído y los senos paranasales están congestionados", ha contado Mercedes en su vídeo, revelando que algo que no deja de ser molesto en tierra, puede convertirse en un problema cuando se está en el aire, porque “esa presión puede producir un dolor insoportable; y te lo digo yo, que una vez en mi vida volé estando resfriada y estaba llorando del dolor” .

"No solamente puede causarte dolor, sino que encima te puede hacer un barotrauma, que sería una lesión en el oído”, pues no se trata solamente de estar molesta, por muy fuerte que sea el dolor que se siente en el momento, las consecuencias pueden ser graves, pues puede llegar a causar una rotura en el tímpano en los casos más extremos, aunque no sean los más frecuentes. “Por eso si estás resfriado ni tú ni las azafatas deberíais volar, así que ya sabes: si estás resfriado es mejor que lo consultes antes con tu médico o evita volar”.