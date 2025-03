El peculiar motivo por el que la gente en Bélgica lleva tablas de planchar por la calle

Todo el mundo sabe para qué sirve una tabla de planchas, incluso aquellas personas que opinan que planchar no es necesario si pones cuidado a la hora de tender y guardar la ropa (y no tienen camisas en su armario). Sin embargo, parece que en algunos lugares han sabido encontrar una utilidad extra a este elemento tan habitual en las casas.

Así ha sucedido en Bélgica, donde un grupo de jóvenes se han hecho virales en las redes sociales al ser vistos caminando por la calle y llevando tablas de planchar. Parece que no se trata de una costumbre típica de esta zona, no es algo que se lleve haciendo años no es una tradición que haya pasado de generación en generación, pero sin duda es algo curioso que ha conseguido llamar la atención de los más curiosos, que se plantean qué motivo puede tener esa gente para llevar una tabla de planchar debajo del brazo.