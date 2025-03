De dónde viene la expresión "donde cristo perdió el gorro" y qué significa

Son muchas las expresiones que escuchamos en el día a día con la intención de hacer referencia a algo. Muchas veces no conocemos el motivo por el que se emplean , pero llevamos tanto tiempo oyéndolas, que entendemos perfectamente lo que nos quieren decir con ellas. De hecho, lo más habitual es que acabemos empleándolas nosotros mismos, en ocasiones de forma consciente, pero en la mayor parte de los casos sin darnos cuenta de que la hemos interiorizado tanto como para que eso suceda.

Es más que probable que en alguna ocasión la hayamos escuchado o usado y en general, entenderla no tiene pérdida, se refiere a un lugar que está muy lejos de donde nos encontramos o que tiene un acceso complicado. Puede ser una forma estupenda de explicar el motivo por el que no queremos ir a un sitio o por qué no tenemos intención de regresar allí, pero ¿qué tienen que ver los gorros con cristo y con la distancia?