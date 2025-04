'Más cuento que Calleja': quién fue y de dónde viene esta expresión

Algunas expresiones tienen un origen en el pasado, pero podrían haber sido creadas hace relativamente poco, ‘más cuento que Calleja’ es una de ellas, porque si pensamos que hace referencia a un nombre propio, motivo por el que se escribe con mayúscula, bien se podría pensar que es de Jesús Calleja y sus muchas aventura s de las que habla. No es así, este dicho es mucho más antiguo y las connotaciones que tiene no son tan positivas como los ‘cuentos’ que podría contar el aventurero.

Decir que alguien tiene ‘más cuento que Calleja’ es decirle a alguien que es un poco mentiroso y quejica. Quien tiene mucho cuento, es quien se queja por todo sin tener demasiado fundamento para ello o exagera la verdad. En definitiva, no es una expresión que se use para destacar una cualidad buena, lo cual no deja en demasiado buen lugar al Calleja original, que por suerte para él, poco o nada tiene que ver con esta expresión.