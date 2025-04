Por qué ya no se venden huevos blancos, según un experto

Los más despistados puede que ni siquiera sean conscientes de que no todos los huevos que se venden en el supermercado son del mismo color . Seguro que esas personas se sorprenden al saber que cada vez es más complicado encontrar huevos de color blanco , porque la mayoría son de color marrón, algo que no es fruto del azar, sino que, según algunos expertos, tiene un motivo claro.

Los huevos blancos los ponen las gallinas blancas y los marrones, las gallinas marrones, una distinción que aunque parece sencilla a simple vista, no lo es tanto, porque no hace referencia a su plumaje, que es lo más sencillo de diferenciar y es algo que se aprecia a simple vista. Hace referencia a los lóbulos de sus orejillas (que se sitúan donde se esperaría encontrar las orejas), las gallinas con orejillas blancas suelen poner huevos blancos y las que las tienen marrones, suelen poner huevos de color marrón.

Entre ambos huevos no existe diferencia en el sabor, tampoco son nutricionalmente mejores unos que otros, sí que se suele considerar que los marrones son un poco más grandes que los otros, porque las gallinas que los ponen suelen tener un tamaño un poco mayor (aunque en realidad el tamaño está más relacionado con la edad de la gallina, cuanto más mayor es, mayor tamaño tienen sus huevos), pero a grandes rasgos, no existen diferencias entre ellos, entonces ¿por qué cada vez es más raro encontrar huevos blancos?

El experto en el tema señala que a pesar de ser huevos de suelo y no de jaula, no siempre las gallinas están en las mejores condiciones, también apunta a que es posible que se comiencen pronto a prohibir los huevos de jaula. Apunta que no siempre es sencillo ver la fecha de caducidad y que, si el usuario quiere comparar precios, debe tener en cuanta que cada vez más se venden por decenas y no docenas, lo que cambia un poco las cosas.