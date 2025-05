Inés Gutiérrez 22 MAY 2025 - 08:00h.

MadridSon muchas las personas que escogen acabar la jornada laboral tomando una cerveza bien acompañados, o que eligen esta bebida a la hora del aperitivo. Siempre que hablamos de cerveza pensamos en esta bebida refrescante porque se toma bien fría y que es ideal para acompañar a unas buenas tapas o raciones. Para muchas personas, una cerveza fresquita es sinónimo de descanso y relax, algo ideal siempre que, por supuesto, se tome con moderación y de forma ocasional.

Por eso sorprende tanto descubrir que, lo que es evidente en España (la cerveza se toma bien fría), no es la norma general en todas partes. De hecho, en lugares como Alemania o Inglaterra, esta bebida no se toma así, se toma caliente… ¿o no? Lo cierto es que esta es una idea muy extendida, pero que no se ajusta completamente a la realidad, aunque tampoco es mentira.

¿Los alemanes y los ingleses beben la cerveza caliente?

Suele pensarse que en estos países la cerveza se toma caliente, una idea que puede provenir de que en España se toma fría, muy fría, por lo que en la comparativa podría dar esa impresión, porque lo cierto es que la cerveza inglesa suele tomarse ‘del tiempo’, lo que no quiere decir caliente, ni siquiera tibia. La temperatura de las bodegas de los pubs es la que marca la temperatura para servir determinadas cervezas, cuyos matices son más notorios así.

Así las cosas, podría decirse que no es habitual que se tome la cerveza caliente, hay muchos tipos y modelos y cada uno de ellos tiene sus características y hay que servirlo de una determinada forma, algunas cervezas no deben servirse demasiado frías, porque ese frío adormece las papilas gustativas y se pierde parte del sabor. Sin embargo, decir que no existe la cerveza caliente (y que no se toma y se disfruta) no es correcto.

Hay algunas variedades de cerveza que, como sucede con el vino, se toman calientes. Se convierten en la bebida ideal para los meses de invierno, incluso se les atribuyen ciertas características sanadoras, como aliviar el dolor de garganta. Son unas cervezas específicas, de alta graduación y que se preparan con especias. Esta es una tradición antigua, que viene desde la Edad Media: se elaboraba con especias, hierbas y frutas para darle sabor, pero también para conservarla mejor.

En Reino Unido suele tomarse por Navidad y en fiestas celebradas en invierno, es una cerveza oscura que se prepara con especias como canela y clavo. También en esa época del año es posible tomar cerveza caliente en los mercados de Alemania, una cerveza de trigo con mucha malta que preparan con azúcar y limón, entre otras cosas. Polonia es otro de los lugares en los que se toma, normalmente cuando comienzan a sentir que están poniéndose enfermos; en su caso es una cerveza clara, que preparan con miel y jengibre.

La cerveza adecuada puede tomarse caliente, algunas de ellas se activan y mejoran con el calor. No es igual que se nos caliente la cerveza en el vaso cuando está creada para tomarse fresquita, que tomar una cerveza caliente que ha sido creada para ello.