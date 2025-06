Inés Gutiérrez 04 JUN 2025 - 20:00h.

La piramidal es una forma que se ha empleado a lo largo de varios siglos en civilizaciones que no tuvieron contacto entre ellas

Descubren la nueva pirámide más antigua del mundo, tres veces más vieja que las egipcias

MadridExisten muchas teorías que intentan explicar no solo la presencia de las pirámides en la Tierra, también la forma en la que fueron construidas. Hay algunas que se basan en métodos de construcción que pudieron estar al alcance de esas civilizaciones, que lograron impresionantes edificaciones con métodos más rudimentarios que los actuales. Por supuesto, también existen aquellas que señalan que todo es obra de extraterrestres.

Más allá de cómo lograron ser construidas, incluso si fue con la ayuda de gigantes ahora extintos, sorprende ver cómo la piramidal es una forma que se ha empleado a lo largo de varios siglos en civilizaciones que (aparentemente) no tuvieron contacto entre ellas. A lo largo del espacio y el tiempo las pirámides se repiten una y otra vez, ¿a qué se debe este fenómeno?

Por qué hay pirámides en culturas antiguas tan alejadas

Las formas piramidales siempre han tenido cierto simbolismo, en Egipto cumplían “funciones espirituales y sociales fundamentales”, explica Alfred López en su espacio de 20 Minutos. “Eran tumbas monumentales destinadas a los faraones, consideradas portales hacia la eternidad. Su forma apuntaba hacia el cielo, reflejando la conexión entre la tierra y los dioses”.

Siempre se destaca de ellas esta parte más espiritual, pero también conviene saber que son construcciones muy resistentes, lo que hace que se recurra a ellas cuando se busca construir un espacio que perdure en el tiempo y pueda enfrentar diferentes sucesos naturales. Las pirámides son una buena solución cuando lo que se busca es construir grandes monumentos, porque permiten alcanzar grandes alturas sin colapsar gracias a su estabilidad.

No son un tipo de edificación frecuente, no todas las civilizaciones han optado por construir pirámides, pero son tan resistentes que han sido capaces de llegar hasta nuestros días sin derrumbarse, tal y como sucede con otras que son menos estables, como las casas de madera. Las pirámides son capaces de soportar inclemencias, como lluvias torrenciales, terremotos o incendios, algo que no sucede con todas las construcciones. Son las que han sobrevivido y por eso son uno de los únicos puntos en común que podemos ver hoy día.

Esta resistencia y la necesidad de crear estructuras que trascendieran y duraran en el tiempo parece haber sido clave a lo largo de la historia para que diferentes civilizaciones optaran por ellas, construcciones que no necesariamente son todas iguales o tan espectaculares como las pirámides más famosas, tanto las egipcias como las mayas, se solía apostar por construcciones que se asemejaban más a montículos, porque las pirámides no eran nada baratas de hacer.

Es posible que hubiera más puntos en común entre las construcciones de estas civilizaciones tan alejadas en el tiempo y entre las que no se conocen contactos, pero es muy probable que el tiempo haya hecho de las suyas y destruido elementos que eran menos resistentes que las pirámides, que no fueron creados para honrar ese aspecto más espiritual y religioso que se les atribuyen a estas. Estas construcciones son las que han sobrevivido, pero eso no quiere decir que fueran las que más se construían, solo que, por su resistencia, podría ser las que empleaban cuando querían algo duradero.