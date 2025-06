Inés Gutiérrez 22 JUN 2025 - 19:00h.

Este nombre fue acuñado por la bloguera Fiona Broome en 2009

Madrid¿Cómo puede ser que tanta gente se acuerde de algo que nunca ocurrió? Esto es lo que sucedió con la muerte de Mandela, a quienes muchas personas daban por muerto mucho tiempo antes de su verdadero fallecimiento, también sucedió algo parecido con aquel mítico programa en el que estaba planeado que Ricky Martin diera una sorpresa a una fan y la sorpresa se la llevó él. Algo que, de nuevo, nunca sucedió.

Es precisamente la muerte de Mandela la que da nombre a este efecto, a este fenómeno de la memoria que afecta de manera colectiva a muchas personas que no han tenido contacto entre ellas, por lo que es raro que se hayan influido unas a otras. Como pensar que Mickey Mouse lleva tirantes, o que el hombre del Monopoly lleva monóculo (no, no lo lleva). ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se debe? ¿Tiene una explicación?

‘Efecto Mandela’: cuando muchas personas recuerdan algo que nunca ocurrió

El efecto Mandela es el efecto psicológico que sucede cuando un grupo de personas está convencido de que recuerdan algo que nunca sucedió, puede ser un hecho, una idea o una imagen, hace referencia a un falso recuerdo colectivo. Este concepto se llamó así por primera vez en Internet en el año 2009 por la bloguera Fiona Broome, cuando se percató de que muchas personas recordaban la muerte de Nelson Mandela durante el tiempo que estuvo en prisión.

Mandela no murió en la cárcel, de hecho fue puesto en libertad y fue presidente de la república de Sudáfrica, muriendo en realidad años más tarde, en el año 2013. Cuando se acuñó este término, Mandela ni siquiera estaba muerto.

De momento no existe una explicación única que aclare el motivo por el que esto sucede, pero son varias las investigaciones que se han hecho al respecto, proponiendo diferentes teorías. Algunas de ellas defienden que todo es a causa de la memoria, que es un tanto sugestionable, por lo que algunos de esos recuerdos erróneos pueden haber llegado a la mente ya modificados.

Otras teorías defienden que cuando generamos un recuerdo, la red de neuronas transfiere información concreta a distintas partes del cerebro para almacenarla, lo que hace que el recuerdo no se base en la experiencia vivida, la memoria es constructivista, es decir que tiende a emplear conjeturas lógicas y experiencias propias para completarse. En este caso se estaría señalando que el cerebro humano rellena los huecos que tiene sin información.

La memoria no es una grabación perfecta, puede ser sugestionada, distorsionada o modificada, en esto pueden influir los medios de comunicación o la cultura popular, creando falsos recuerdos. Además, procesamos la información de forma rápida y fragmentada, lo que no es raro que de como resultado confusiones en los recuerdos. Esto no explica que personas en diferentes lugares hayan tenido el mismo falso recuerdo, pero sí se podría entender mejor si todos tenemos los mismos procesos a la hora de crear recuerdos y obtenemos la información a través de los mismos medios.