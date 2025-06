Inés Gutiérrez 30 JUN 2025 - 08:00h.

MadridEl mundo, tal y como lo conocemos, se va a terminar. Esta es una verdad universal porque vivimos en constante cambio, algunos de esos cambios son evidentes, mientras que otros son tan sutiles que apenas nos damos cuenta de ellos hasta que nos paramos a observar y todo es diferente.

En este caso concreto, al decir que el mundo se acaba, se habla de algo un poco más tangible, porque son los propios científicos los que han establecido que el universo se desintegra más rápido de lo que se pensaba, por lo que el fin del mundo parece estar más cerca de lo esperado.

El universo se desintegra mucho más rápido de lo que se creía

Esta información podría hacernos pensar que se acerca el desastre, pero lo cierto es que, por mucho que el fin del mundo sea antes de lo esperado, según han podido confirmar los científicos, no parece que sea una noticia demasiado preocupante en el momento actual, lo que no quiere decir que no sea algo a tener en cuenta a largo plazo.

La conclusión de que el universo se desintegra más rápido de lo que pensaba corresponde a tres científicos holandeses, el experto en agujeros negros Heino Falcke, el físico cuántico Michael Wondrak y el matemático Walter van Suijlekom. El equipo ha publicado sus hallazgos en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics y en ella han establecido que los últimos remanentes estelares tardarán unos 10 elevado a 78 años en desaparecer, una cifra que reduce notablemente la información anterior, que señalaba que faltaban 10 elevado a 1.100 años para que eso sucediera.

Esta publicación ha sido una continuación de su anterior trabajo, donde establecían que tanto los agujeros negros como otros objetos como las estrellas de neutrones pueden "evaporarse" mediante un proceso similar a la radiación de Hawking. Hasta el momento solo se sabía que esto sucedía con los agujeros negros, lo que suscitó muchas preguntas, algo que dio como resultado este nuevo cálculo y un acortamiento de la fecha del fin del mundo.

El nuevo modelo se basa en una ampliación del concepto de evaporación por radiación de Hawking, propuesto en 1975 por Stephen Hawking, este no solo contempla los agujeros negros, sino también la ‘evaporación’ de otros objetos ultra densos, como las estrellas de neutrones o las enanas blancas.

Las investigaciones han dejado algunos datos sorprendentes, como el hecho de que las estrellas de neutrones y los agujeros negros estelares tardan el mismo tiempo en desintegrarse. Los agujeros negros deberían evaporarse más rápidamente porque tienen un campo gravitatorio más intenso. "Pero los agujeros negros no tienen superficie", explicó Wondrak, uno de los coautores. "Reabsorben parte de su propia radiación, lo que inhibe el proceso".

Esta nueva información ha proporcionado nuevos datos, que pueden dejar preocupado a más de uno, aunque tampoco demasiado, pues, tal y como afirma Falcke, otro de los autores: "El fin llegará antes de lo esperado... pero todavía queda muchísimo tiempo".