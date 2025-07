Inés Gutiérrez 23 JUL 2025 - 08:00h.

Es habitual emplear términos coloquiales para referirse al dinero

El Banco de España avisa: estos billetes de 50 euros dejarán de tener validez pronto

MadridEl nombre oficial es euro, esto es algo que todo el mundo sabe y nadie pone en duda, pero si hablamos de la moneda española de manera coloquial, los nombres parecen casi infinitos, aunque algunos de ellos son más usados que otros, de hecho seguramente en algún hogar tenga un nombre que nadie más usa.

Una de las formas más frecuentes para hacer referencia al dinero es el término ‘pavo’, algo que ya sucedía antes de que llegara el euro a nuestras vidas, cuando la moneda en curso era la peseta. Aunque lo cierto es que no todo el mundo lo conoce, y tampoco es necesario conocerlo para referirnos al euro de esta manera, hay un motivo para que reciba este nombre y a más de uno le va a resultar sorprendente.

El motivo por el que a un euro se le dice 'pavo': con las pesetas ocurrió igual

El lenguaje cambia con el tiempo, se adapta creando nuevas palabras que antes no eran necesarias, también modificando el significado de algunas que ya no se emplean del mismo modo que antes. Los tiempos cambian, cambian las modas y las costumbres, por lo que no es raro que también el lenguaje cree nuevas maneras de comunicarnos para poder entendernos entre todos.

Con el paso del tiempo y el uso, es habitual adoptar maneras más coloquiales de hacer referencia a determinadas cosas. Esto es precisamente lo que ha pasado con el dinero, aunque en el caso de los euros, hacer referencia a ellos como ‘pavos’ es algo heredado de la peseta. Porque utilizar esta palabra para hacer referencia al dinero no tiene demasiado sentido en la actualidad si no es como una reminiscencia de tiempos pasados.

“En los años 30 del siglo pasado comprar un pavo valía exactamente cinco pesetas, así que el animal pasó a designar esa cantidad, y con el tiempo a ser un sinónimo de moneda”, explicaba a través de su cuenta de TikTok Elena Herraiz Medina, profesora de Lengua Castellana y creadora de contenido en redes sociales. Algo que podría haber quedado en una mera anécdota, pero que se popularizó gracias al doblaje de películas estadunidenses, como ella misma continúa contando.

“Un día a un traductor se le ocurrió que sería buena idea traducir la palabra 'buck', que se usaba constantemente para hacer referencia a los dólares, por la palabra pavo, que se usaba aquí para la peseta, así que del cine ya llegó a todos los rincones del país”, algo que resulta todavía más adecuado al saber que buck, en una de sus acepciones, hace referencia a un tipo de ciervo macho, cuya piel se usaba para hacer ropa y se empleaba como pago o intercambio comercial. Una traducción muy acertada y que hace que, al final, todo quede dentro del reino animal.

Ahora mismo ya poca relación tiene el precio de los pavos con la moneda que usamos, pero siempre quedará la expresión que nos hará recordarlo. Cada vez que alguien diga que algo cuesta ‘20 pavos’ sabremos por qué se dice así.