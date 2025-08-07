El reptil, aunque de tamaño reducido, causó la lógica alarma en los residentes, que alertaron a las autoridades

El agente lo capturó a mano limpia y lo aseguró como a un pasajero más

Un curioso y tenso episodio tuvo lugar recientemente en una vivienda de Florida, cuando los propietarios descubrieron a un joven caimán nadando tranquilamente en su piscina particular. El inesperado visitante obligó a intervenir al sheriff local, que respondió con gran profesionalidad y sangre fría.

El reptil, aunque de tamaño reducido, causó la lógica alarma en los residentes, que alertaron a las autoridades. Un agente del sheriff, equipado con cámara corporal, acudió al lugar del incidente y logró capturar al animal con sus propias manos, mostrando un notable dominio y serenidad en la intervención.

Una captura inusual que se volvió viral

En las imágenes grabadas por el agente, que pronto se volvieron virales en redes sociales, se puede ver cómo el caimán es trasladado a la parte trasera de la patrulla policial. Pero el momento más inesperado llegó cuando, con gran sentido del humor y cuidado, el agente le abrochó el cinturón de seguridad, como si se tratara de un pasajero más.

Una muestra de la convivencia entre humanos y fauna salvaje

Aunque se trataba de un animal joven, el incidente pone de relieve una realidad cada vez más común en Florida: la frecuente interacción entre la vida salvaje y las zonas residenciales urbanas. La presencia de caimanes en jardines, piscinas y calles ya no sorprende tanto a los vecinos, aunque sigue despertando preocupación y asombro.