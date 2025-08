La ejecución ha sido mediante inyección letal, a un recluso con un desfibrilador implantado en el corazón

Se trata de Byron Black, de 69 años, condenado por el asesinato en 1988 de su pareja, Angela Clay, y de las dos hijas de ella, de 9 y 6 años

Las autoridades estadounidenses han ejecutado, mediante inyección letal, a un recluso con un desfibrilador implantado en el corazón, en el estado de Tennessee, pese a las advertencias de abogados y organizaciones de derechos civiles sobre el riesgo de que esto agravara su sufrimiento.

El Departamento Penitenciario de Tennessee llevó a cabo la ejecución con inyección letal en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

La Corte Suprema de Estados Unidos y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron el lunes las solicitudes de clemencia para Byron Black, de 69 años, condenado por el asesinato en 1988 de su pareja, Angela Clay, y de las dos hijas de ella, de 9 y 6 años.

Temor a un sufrimiento mayor

La defensa pidió retirar el desfibrilador por el riesgo de que el dispositivo provocara descargas repetidas durante la ejecución, lo que podría intensificar el dolor del reo. Black, que usaba silla de ruedas, sufría demencia y fallos cardíacos, según informó la organización Death Penalty Information Center.

La petición de clemencia también subrayó que sería "la primera de una persona con discapacidad en Tennessee en la época moderna de la pena de muerte". Su abogada, Kelley Henry, afirmó: "Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. No es absolutamente una amenaza para nadie. El hecho de que esta corte haya cerrado las puertas a su justificada petición basada en discapacidad intelectual no solo es inconstitucional, es inhumano", declaró al medio The Intercept.

Un año con récord de ejecuciones

Con el caso de Black, Estados Unidos alcanza las 28 ejecuciones en lo que va de 2025, superando ya las 26 registradas en todo 2024 y marcando la cifra más alta de los últimos cinco años, según el Death Penalty Information Center.

Florida, el estado que lidera las cifras

El repunte se atribuye en gran parte a Florida, responsable de casi una de cada tres ejecuciones este año, con un total de nueve. El estado planea llevar a cabo dos más en agosto: el día 19 la de Kayle Bates, condenado por apuñalar a una mujer de 24 años, y el día 28 la de Curtis Windom, culpable de matar a tres personas en el condado de Orange.