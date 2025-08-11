Inés Gutiérrez 11 AGO 2025 - 20:00h.

Algunos días del año son un poco más cortos que otros, una tendencia que se repite desde hace tiempo

Un día de 23 horas: pautas de experto para sobrevivir al cambio horario

MadridSe dice que el tiempo es relativo, porque transcurre de manera distinta para observadores diferentes. Por eso, el mismo lugar y momento a algunas personas se les hace eterno y para otras pasa en un suspiro, pero si el 22 de julio de 2025 te pasó volando tenemos noticias para ti: fue uno de los días más cortos del año, no por sensaciones, sino por ser uno de los que ha durado menos de 24 horas.

La diferencia es tan mínima que también sucedió lo mismo el 9 de julio y, en general, nadie se dio cuenta y pasará de nuevo el 5 de agosto. Esta vez no se trata de que esa sensación que tenemos en verano, cuando estamos de vacaciones o nos lo pasamos bien, estos tres días son, literalmente, más cortos que el resto.

La diferencia es de milisegundos, pero es algo que está sucediendo y los científicos están estudiando porque, ¿por qué pasa esto? ¿Qué consecuencias puede tener?

El tiempo se acelera: hay días que duran menos de 24 horas

Tal y como recogen en National Geographic, el 9 de julio fue 1.30 milisegundos más corto, el 22 de julio acabó 1,38 milisegundos antes de completar las 24 horas y el 5 de agosto tiene 1,50 milisegundos menos que otros días. Para hacernos una idea de lo que estos tiempos suponen en nuestro día a día, en nuestra realidad, nos señalan que un parpadeo dura unos 100 milisegundos.

Esto es algo que se ha venido observando en estos últimos años, de hecho el tiempo que se acortan este tipo de días parece ser cada vez mayor, en el año 2020 el día más corto lo fue por 1,05 milisegundos, un tiempo que parece haber aumentado. No parece ser un aumento constante, en 2024 los tiempos registrados fueron mayores que en 2025, al día más corto de ese año le faltaron 1,66 milisegundos para completar las 24 horas.

Lo sorprendente es que, durante muchos años, ha estado pasando exactamente lo contrario, la rotación de la Tierra había ido ralentizando y los días eran cada vez más largos. Estos son cambios que han tenido lugar a lo largo de milenios, se sabe que durante mucho tiempo los días en la Tierra duraban unas 19,5 horas de manera constante.

El motivo por el que esto está pasando todavía no está claro, pero se sospecha que puede tener que ver con algo que está teniendo lugar en las profundidades del planeta, una ralentización del núcleo de la misma. En un primer momento se pensó que podría deberse al deshielo de los casquetes polares, pero en ese caso se produciría una aceleración.

Este sutil cambio en la duración del día no supone un cambio real en las personas, es tan sutil que es imposible que lo notemos, las cosas cambian si hablamos de otros aspectos, porque sí que puede afectar a los GPS, sincronizados de manera exacta con relojes atómicos y que deben ajustarse a la rotación de la Tierra.