Es más frecuente de lo que pensamos que, desde el útero, los gemelos creen su propio lenguaje

MadridEl vínculo que se establece entre los hermanos suele ser fuerte, pero es todavía mayor en el caso de los hermanos gemelos. Suelen tener una conexión profunda, así como la capacidad de compartir emociones, de sentir cosas que el otro también siente y que va más allá de la empatía típica que todos podemos sentir.

Los gemelos son capaz de comunicarse entre sí de una manera especial y diferente, algo que han podido observar padres y estudiosos y que los expertos en los años setenta llamaron criptofasia.

Criptofasia: el lenguaje secreto que pueden desarrollar los gemelos

Criptofasia es el nombre con el que se conoce a la lengua que los gemelos crean entre ellos, es un idioma personal y que cada par de gemelos desarrolla en exclusiva, solo ellos lo conocen y solo ellos lo entienden, pero les sirve para comunicarse entre ellos a la perfección. Desde muy pequeños comienzan a realizar gestos y ruidos que les sirven para comunicarse entre ellos, una forma de lenguaje que empieza desde antes de nacer y que se va desarrollando conforme los hermanos crecen.

No son casos aislados, sino algo habitual entre este tipo de hermanos, el primer caso documentado es el de las gemelas Grace y Virginia Kennedy (San Diego, California). Con seis años no hablaban inglés, sino un idioma que mezclaba este con el alemán (que hablaba su abuela) y con palabras que ellas mismas habían inventado.

Las niñas habían desarrollado esta forma de comunicación por la falta de estímulos, sus padres no les prestaban suficiente atención y el tiempo que pasaban con su abuela tampoco ayudaba, porque cuando hablaba con ellas lo hacía en alemán. Por eso ellas habían desarrollado esa curiosa forma de comunicación, que la mayoría de los gemelos no mantiene en el tiempo.

Si bien cuando son pequeños les sirve para comunicarse entre ellos, lo cierto es que el lenguaje que aprenden de sus padres y su entorno suele prevalecer. En el caso de estas gemelas tuvieron que recibir ayuda de terapeutas del habla para poder adaptarse y aprender a hablar inglés. Con la estimulación adecuada, los gemelos que emplean la criptofasia para comunicarse entre ellos, lo abandonan por el beneficio del idioma familiar.

Esta no es una práctica aislada, pero tampoco es algo que hagan todos los gemelos, se cree que tiene lugar en el 50% de los casos y suele producirse en la primera infancia, hasta cumplir los tres años. Esta es una práctica bastante habitual entre los niños más jóvenes, que inventan formas de comunicarse sin que se enteren los adultos, pero en el caso de los gemelos, como su tiempo juntos es mayor, la conexión también suele serlo.

En general, gran parte del idioma que desarrollan suele basarse en su lenguaje materno, palabras que pronuncian diferente o que suenan parecido. Con el tiempo, van olvidando esta forma de comunicación y apostando por el idioma que les ayuda a relacionarse también con los demás, ayudándoles a llevar una vida normal y comunicarse con su entorno.