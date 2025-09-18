Inés Gutiérrez 18 SEP 2025 - 20:00h.

Tras una celebración o una reunión con amigos es habitual brindar chocando las copas, ¿por qué se hace esto?

MadridTras una velada distendida y divertida, donde se ha comido todo (o casi todo) lo que ha puesto sobre la mesa, se ha charlado y se han dado solución a todos los problemas del mundo, llega el momento del brindis, ese choque de copas que se suele acompañar de un ‘¡salud!’ y que es la forma de mostrar cariño y buenos deseos.

Una forma de celebrar el momento que tiende a repetirse en muchos lugares del planeta, aunque en cada uno de ellos se acompañe de diferentes rituales. Por ejemplo, en algunos hay que beber nada más brindar, en otros es preferible apoyar la copa o el vaso en la mesa antes de dar el primer sorbo. En algunos lugares es tradición mirarse a los ojos y en otros se siguen curiosos rituales al brindar (tal y como sucede con el clásico ‘arriba, abajo, al centro y pa dentro’).

Si algo es común a todas ellas es el choque de copas, lo que hace que el brindis sea considerado como tal, aunque en ocasiones solo se eleven las copas haciendo el gesto y sin llegar a chocarlas, algo que suele ir acompañado de un ‘chin chin’ en voz alta (derivado de una expresión china que significa ‘por favor’ y que se emplea para invitar a beber), pero ¿de dónde viene esta curiosa costumbre de chocar las copas? ¿Cuál es su origen?

¿Por qué brindamos y chocamos las copas?

Esta tradición viene de lejos y eso hace que las teorías sobre los motivos para su aparición sean variadas. Una de las más extendidas hace referencia a otra costumbre también popular, la de envenenar a los enemigos para acabar con su vida. Esta defiende que, al chocar las copas con fuerza, la bebida de su interior se derramaba en las otras copas, haciendo que existiera la seguridad de que ninguna contenía veneno (o envenenando a todo el mundo por igual).

Si esta teoría se asocia a la Edad Media, hay otra muy similar que es bastante anterior, pues se achaca a los griegos que vivieron en el siglo IV antes de Cristo. El anfitrión levantaba su copa y la mostraba a todos, brindando, para después dar el primer trago y demostrar que no estaba envenenado, haciendo que el resto pudieran tener la confianza de beber también. Esto explica el brindis, pero no el choque de vasos.

Se sospecha que en las sociedades romanas y griegas, donde se organizaban grandes banquetes con muchas personas, se empleaba este sistema, este choque de vasos, para hacer saber al servicio que querían que se les rellenara la bebida. Otras teorías dicen que el choque de copas es para hacer la experiencia de beberla más intensa y más memorable, porque hace que más sentidos estén implicados.

El término ‘brindis’ proviene de la expresión alemana ‘bring dir's’, que quería decir ‘yo te lo ofrezco’. Al parecer, en 1.527, las tropas de Carlos V tomaron y la saquearon y, tras la victoria, llenaron sus copas de vino, las alzaron y dijeron esta frase, que ya ha pasado a la historia.