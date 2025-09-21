Un cartel de un vecino, harto de que un perro se orine en la zona del portal, se ha vuelto viral

Un cartel colocado en una comunidad de vecinos de Teruel se ha vuelto viral en redes sociales, donde ha sembrado la polémica. En la imagen, compartida en la cuenta Líos de vecinos de X (antes Twitter) se lee el mensaje de un vecino, harto de que un perro se orine en la zona del portal.

La polémica del cartel viene tras la decisión del vecino de dirigirse directamente al animal, con una nota cargada de ironía: “Como tu dueño es un guarro te lo digo a ti, perrito, para que no te mees ni te cagues en la puerta del patio ni en los ascensores. Gracias”. El escrito remata con una advertencia al dueño: “Límpialo, guarro. Que no lo pisen vecinos”.

“Límpialo, guarro"

Aunque se trate de un episodio concreto, la situación refleja un problema recurrente en muchas comunidades: la convivencia complicada entre algunos dueños de mascotas que no cumplen con sus responsabilidades.