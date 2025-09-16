Un albañil sevillano ha abierto un debate en redes sobre la diferencia de condiciones del sector entre Holanda y España

El aviso de un español a los turistas que viajen en coche en Alemania: "Mucho cuidado para que no te lleves una multa tonta"

Un albañil sevillano que actualmente trabaja en Países Bajos ha abierto un interesante debate sobre las diferentes condiciones en las que trabaja el gremio con respecto a España. El obrero, conocido en redes sociales como @sevillanoenholanda, ha publicado un vídeo mostrando lo que tienen en una de las construcciones en las que trabaja para descansar, cambiarse o comer.

En la publicación, el obrero destaca el nivel de comodidad y bienestar que se ofrece a los trabajadores de la construcción en el país neerlandés, criticando la diferente situación que se vive en España.

"Esto es un vídeo para todo el gremio de la construcción, mirad esta obra en Holanda", comienza diciendo en el vídeo, que acumula más de 24.000 ‘me gusta’. El albañil enseña las casetas que tienen en la obra para todos los trabajadores.

En ellas hay un baño grande perfectamente equipado, con jabón de manos e incluso un dispensador de crema solar “para no quemarte”. Las casetas también cuentan con un vestuario para poder cambiarse y un comedor con cocina.

También tienen a su disposición una máquina de café, un fregadero y nevera. “Esto es Holanda, van más adelantados que nosotros en todos los aspectos, pero vamos, en todo”, concluye el obrero en el vídeo.

El vídeo cuenta con casi 2.000 comentarios, dando alas a un debate sobre las comodidades que se ofrecen a los profesionales. Algunos de los usuarios aputnan a las posibles causas de esas diferencias con España.

“Yo trabajo mucho por Europa y eso es gracias a los sindicatos, que son iguales que en España”, afirma. “Los países nórdicos nos llevan años luz en todo”, apunta otro usuario. Y, efectivamente, países como Holanda o Dinamarca suelen destacar en los rankings de condiciones laborales y calidad de vida de los trabajadores.