El sector de las tiendas de regalos bate récord de ingresos, en especial en Canarias, Cataluña y Baleares

¿Qué es lo que se llevan de recuerdo los turistas extranjeros de nuestro país? Los clásicos souvenirs tienen cada vez más variedad. Desde artesanía o gastronomía a los detalles más tradicionales. El caso es que este sector está batiendo récord de ingresos, sobre todo, en Cataluña, Baleares y Canarias. Informan en el vídeo Susana Ramos y Rita Déniz.

Se ponen muy flamencos cuando vienen a España. Los trajes de flamenca, los delantales con estampados de lunares o con un toro. Con ello se dan ese aire sevillano. También castañuelas. Cada vez se compran más souvenirs aumentando sus ventas, no solo en Sevilla, también en Barcelona.

En Cataluña sin duda es el 'caganer'. De esos 1.400 euros que se gastaron de media los más de 55 millones de turistas este año, alguno ha acabado en sus frigoríficos en forma de imán. Lo que vieron lo pasearán en sus bolsas y lo que comieron lo lucirán hasta en sus calcetines. 57.000 tiendas de 'souvenir' que hay en España para tener siempre un grato recuerdo.